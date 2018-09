Stationner gratuitement ou à faible coût dans les établissements de santé

Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, diminuera significativement les tarifs de stationnement des établissements de santé et de services sociaux afin de mieux soutenir les patients et leurs proches.



Dans un deuxième mandat d’un gouvernement du PLQ :

Le stationnement sera gratuit pour les visiteurs des aînés hébergés en CHSLD;

Le stationnement sera gratuit pour les patients atteints de maladies chroniques ou nécessitant des traitements réguliers, par exemple, les personnes qui reçoivent des traitements d’hémodialyse;

Les deux premières heures de stationnement à l’hôpital seront gratuites;

Les tarifs de stationnement des hôpitaux seront limités à 7 $ par jour. Pour les hôpitaux où les tarifs sont actuellement à moins de 7 $, ils ne pourront pas être augmentés.



Cet engagement représente un investissement de 100 M$ pour faciliter la vie des familles québécoises. Il s’ajoute aux engagements déjà pris par le PLQ dans le même objectif, entre autres, de fournir une seconde carte d’assurance maladie pour les enfants de moins de 14 ans, d'ajouter 25 super-cliniques et de déployer la télémédecine.



Citation :



« Grâce aux marges de manœuvre que nous avons dégagées, nous pouvons poser des gestes supplémentaires pour soutenir les patientes et les patients, les personnes aînées et leurs proches. Nous répondons à des besoins exprimés par la population. Nous souhaitons faciliter la vie des patients qui doivent parfois débourser des montants importants pour obtenir des traitements. Nous voulons aussi faciliter et favoriser les visites des familles et des proches de ces patients et des personnes hébergées en CHSLD », indique le premier ministre sortant, Philippe Couillard.