Transports en commun gratuits pour les étudiants et les aînés promet le PLQ

Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, veut redonner du temps et de l’argent aux Québécois en favorisant le transport collectif et en le rendant plus facile, plus économique, plus rapide et mieux intégré dans nos communautés.



Dans un second mandat d’un gouvernement libéral :

Les transports en commun seront gratuits pour les étudiantes et les étudiants à temps plein, de même que les personnes aînées, et ce, partout au Québec;

Le Passeport mobilité, une application et une carte d’accès universelle, permettront à un usager d’utiliser tous les services de transport durables du Québec (autobus, métro, trains, taxis, auto-partage, vélo-partage). Pour y arriver, un comité consultera d’abord les partenaires pour déterminer le mode de tarification et la technologie optimale;

La Caisse de dépôt et placement du Québec sera interpellée afin d’étudier un possible prolongement du REM vers Mirabel.



Ces engagements représentent des investissements additionnels de 200 M$ par an pour la gratuité des transports en commun et 5 M$ pour le Passeport mobilité. Ils représentent une compensation des titres pour les sociétés de transport et le développement du Passeport mobilité.



« Nous avons une vision du transport qui, jour après jour, facilitera la vie des Québécois : des projets efficaces qui répondent réellement aux besoins et aux aspirations des communautés locales et régionales, moins de congestion, plus de temps et d’argent pour les familles. Pour la concrétiser, notre Politique de mobilité durable est ambitieuse tant par ses objectifs de réduction de temps de transport, de coûts de transport et de réduction de gaz à effet de serre. Pour réduire de 20 % les temps de déplacement ou les dépenses brutes des ménages allouées au transport, il faut des gestes concrets et novateurs. Certains des engagements, que nous proposons aujourd’hui, auront des effets immédiats, d’autres porteront leurs fruits à plus long terme, mais tous faciliteront la vie des Québécois », indique le premier ministre et chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard.



Collaboration en cours



Le gouvernement libéral s’est déjà engagé à travailler avec ses partenaires municipaux partout au Québec pour mettre à l’étude de nouveaux projets structurants de transport collectif, par exemple pour :

développer la ligne rose du métro de Montréal;

développer un projet de SRB sur la rue Notre-Dame à Montréal;

prolonger le SRB Pie-IX;

permettre un accès direct au centre-ville à la ligne Mascouche (à Montréal et dans la Couronne Nord), notamment par un mode compatible avec le REM;

prolonger la branche ouest de la ligne orange du métro à Montréal et Laval;

développer un projet dans les axes des boulevards des Laurentides et de la Concorde à Laval;

développer un projet structurant dans l’axe du boulevard Taschereau;

développer un projet structurant dans l’axe du prolongement de la ligne jaune du métro à Longueuil;

mettre en place un train léger à Gatineau;

et tout récemment, prolonger vers le nord le Réseau structurant de transport en commun de la ville de Québec.

