Les gouvernements de proximité s’assureront du respect des engagements pris par les chefs

Lors du Sommet municipal 2018 organisé le 14 septembre dernier par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans la Capitale-Nationale, les gouvernements de proximité ont obtenu des engagements fermes de la part des chefs des principaux partis en faveur d’une réforme fiscale. Devant les centaines d’élues et élus municipaux de toutes les régions réunis lors de ce rendez-vous phare de la campagne électorale, messieurs Philippe Couillard, premier ministre du Québec et chef du Parti libéral du Québec, François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec, Jean-François Lisée, chef du Parti québécois, et Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire, ont réitéré leur intention de transférer, d’ici un an, un point de la taxe de vente du Québec (TVQ) aux municipalités. « Nous dressons un bilan positif du Sommet municipal 2018. Les chefs y ont en effet clarifié leur vision des relations entre Québec et les gouvernements de proximité et présenté leurs propositions par rapport aux priorités municipales. Ils se sont entre autres engagés, pour les régions, à y accroître la mobilité, à y décentraliser des emplois stratégiques, et à y mettre en place des mesures pour répondre aux besoins de main-d’œuvre. Les élues et élus municipaux ont envoyé un message fort et clair quant à la nécessité de donner aux municipalités les moyens d’exercer pleinement leur rôle de gouvernements de proximité et de conclure, au plus tard d’ici septembre 2019, un nouvel accord de partenariat fiscal et financier qui inclut le transfert d’un point de la TVQ », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.



