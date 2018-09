Santé et autoroute 30, des priorités pour tous les Montérégiens

Pour faciliter la vie des Québécois, les candidats libéraux dans Borduas, Martin Nichols, dans Chambly, François Villeneuve, dans Montarville, Ludovic Grisé Farand, dans Richelieu, Sophie Chevalier, dans Saint-Hyacinthe, Annie Pelletier, et dans Verchères, Agnieszka Wnorowska, sont heureux de dévoiler des mesures afin de poursuivre le développement social et économique de l’Est de la Montérégie.

Dans un second mandat, un gouvernement du Parti libéral du Québec :

- Complétera rapidement l’autoroute 30 de demain en la définissant comme axe de développement pour le futur de la Montérégie;

- Complétera l’implantation de zones industrialo-portuaires dans l’axe de l’autoroute 30, dans le respect de l’environnement;

- Poursuivra l’implantation de super-cliniques sur le territoire de la Montérégie, afin de faciliter l’accès à un médecin de famille et de désengorger les urgences.

Citations :

« Depuis 2014, notre gouvernement a tenu promesse en matière de santé en ouvrant 49 super-cliniques dans plusieurs régions du Québec, dont cinq en Montérégie. Grâce à la rigueur et la saine gestion des finances publiques du gouvernement libéral, nous avons dégagé une marge de manoeuvre afin d'offrir davantage de services pour les Québécois. Nous voulons maintenant poursuivre le travail pour leur faciliter la vie », indique le candidat dans Borduas, Martin Nichols.

« La fluidité entre l’autoroute 30 et la route 112 est un enjeu important pour Chambly. Nous nous engageons à l’améliorer dans le prochain mandat en travaillant avec les instances locales. L’accès aux services de santé est aussi un enjeu dans le comté et je travaillerai avec mes collègues à l’Assemblée nationale pour améliorer la situation », précise le candidat dans Chambly, François Villeneuve.

« L’ouverture d’une super-clinique à Sorel-Tracy serait un incontournable pour la région. Sensibiliser les médecins à l’importance d’un tel service fera partie de mes premières responsabilités comme députée de Richelieu. De plus, je compte travailler avec les partenaires municipaux et régionaux à l’élaboration d’un projet de prolongement de l’autoroute 30 vers l’Est », conclut la candidate dans Richelieu, Sophie Chevalier.

Quelques résultats obtenus en santé et en mobilité depuis 2014 :

- 1,1 million de personnes de plus ont un médecin de famille;

- mise en place du Carnet Santé où se retrouvent les informations pertinentes sur votre santé;

- projet d’amélioration de l’autoroute 30 inscrit au Plan québécois des infrastructures 2018-2028;

- étude d’opportunité en cours par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour documenter les besoins présents et à venir pour l’autoroute 30;

- utilisation autorisée de l’accotement de l’autoroute 30 pour améliorer la mobilité.