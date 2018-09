Innover pour prospérer dans la nouvelle économie selon le PLQ

Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, veut stimuler l’innovation et permettre aux entreprises de toutes nos régions de saisir les occasions qu’elles présentent.

Ainsi, au cours d’un second mandat, un gouvernement libéral prendra six mesures pour encourager nos entreprises québécoises à innover, à se démarquer et à prospérer.



Pour consolider la position du Québec parmi les chefs de file en intelligence artificielle et poursuivre notre objectif de créer au Québec le plus important écosystème d’intelligence artificielle en Amérique du Nord :

Bonifier de 80 M$ l’enveloppe de 100 M$ dédiée au développement de l’écosystème en intelligence artificielle ;

Faciliter l’accès aux données ouvertes, pour le secteur de la recherche dans un premier temps puis pour les start-ups et les entreprises innovantes;

S’assurer que notre leadership en intelligence artificielle profite à nos régions et à leur développement économique en investissant 20 M$ pour la création de chaires sectorielles d’excellence sur les applications de l’intelligence artificielle dans certains secteurs de pointe.

Pour encourager l’innovation et offrir à nos entreprises de la flexibilité pour défier les modèles traditionnels.

Permettre aux start-ups et entreprises innovantes d’avoir recours à des « bacs à sable réglementaires » afin de tester des produits et services novateurs ou de nouveaux modèles d’affaires.

Pour saisir les occasions que présente l’économie collaborative :

Soutenir la création d’un chantier de l’économie collaborative pour accompagner les entreprises et mettre en place un cadre unique pour clarifier et détailler leurs obligations fiscales, économiques et sociales.

Pour favoriser la croissance de l’économie circulaire, qui a pour objectif d’optimiser l’utilisation des ressources, à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service :

Développer, en cocréation avec les acteurs du milieu, une stratégie québécoise d'économie circulaire fixant des objectifs clairs pour accélérer le développement des synergies entre les entreprises d’un même territoire et mettre en place des dispositifs fiscaux et financiers incitatifs.

« Dans un premier mandat, nous avons relevé de grands défis et nous avons réussi. Nous avons mis en place un environnement d’affaires favorable qui permet à nos entreprises de croître et de partir à la conquête des marchés en plus d’attirer au Québec d’importants investissements étrangers. L’économie du Québec ne s’est jamais aussi bien portée depuis les 20 dernières années. Pour que le Québec demeure compétitif, on doit continuer d’innover en permettant aux entreprises de saisir les occasions que présente la nouvelle économie, de défier les modèles traditionnels et de faire rayonner leur créativité. On veut faciliter la vie des innovateurs pour créer davantage de richesse pour l’ensemble des Québécois, dans un Québec plus prospère, plus juste et plus vert », explique le premier ministre sortant, Philippe Couillard.