« Je me souviens d'un peuple qui ne s'est pas laissé gagner par la peur » - Manon Massé

Malgré le feu nourri des attaques de ses adversaires, la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a profité d’une rencontre avec les candidats et candidates de la grande région de Montréal pour rappeler que la seule façon de retrouver l'ambition qui a fait du peuple québécois quelque chose comme un grand peuple est de ne pas voter avec la peur.

« La plus grande preuve que le vent est en train de tourner, c'est le tourbillon d'attaques de la part de nos adversaires. La vieille classe politique sort l'artillerie lourde : les attaques, les épouvantails, les menaces, "le marxisme". M. Lisée, souvenez-vous: vous nous reprochez aujourd'hui la même chose qu'on reprochait hier au Parti québécois de René Lévesque. Je prends ça comme un compliment, parce que moi, je me souviens », a rappelé Manon Massé.

Depuis le début de la campagne électorale, Québec solidaire a fait le choix de mener une campagne positive et constructive, axée sur les propositions solidaires. Face aux allégations trompeuses lancées contre Québec solidaire dans les derniers jours, Mme Massé est d’avis qu’il ne faut pas céder à cette stratégie politicienne et plutôt poursuivre sans relâche le travail de terrain afin de faire connaître le projet de Québec solidaire à la population québécoise.

« La seule façon que je connais de confronter la crise du climat, le plus grand défi de notre siècle, c'est de retrouver l'ambition qui a fait du peuple québécois quelque chose comme un grand peuple. Si on est arrivé jusque-là, c'est parce que ceux et celles qui nous ont précédés ont eu le courage de changer le Québec à une autre époque. Aujourd'hui, la population est prête à le changer à nouveau. Le 1er octobre, au moment de voter, rappelez-vous que l'espoir gagne toujours contre la peur », a lancé la candidate solidaire au poste de première ministre.

Québec solidaire continuera jusqu’à la fin de la campagne de proposer des mesures concrètes pour améliorer la vie des gens, que ce soit l’assurance dentaire pour tout le monde, le transport collectif à moitié prix, la gratuité scolaire du CPE au doctorat et, surtout, un ambitieux plan de transition économique, un vrai projet structurant pour faire face aux changements climatiques.