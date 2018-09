Le PLQ veut s'attaquer à la pénurie de main-d'oeuvre

La pénurie de main-d’oeuvre est réelle et actuelle. C’est le principal défi qui menace notre économie. Pour y répondre, le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, a pris des engagements concrets pour combler les besoins du marché du travail dans toutes nos régions, favoriser l’embauche et la rétention des travailleurs et leur faciliter la vie.



Pour faciliter la conciliation de la famille, des études et du travail :

Créer 2 000 nouvelles places en services de garde subventionnées dans les milieux de travail, dans les cégeps et les universités;

Rendre plus flexible le Régime québécois d’assurance parentale;

Développer plus de formations de type alternance travail-études, notamment pour les préposés aux bénéficiaires.

Pour mieux former et attirer :

Rendre la formation professionnelle à temps partiel gratuite pour les élèves des secteurs d’activité répondant aux besoins identifiés par les régions;

Tenir un forum sur la main-d’oeuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux;

Valoriser le travail des enseignants et des préposés aux bénéficiaires.

Pour faciliter la contribution des personnes aînées :

Permettre le report ou la suspension de la rente de retraite jusqu'à 75 ans;

Bonifier de 1 000 $ le crédit d'impôt pour les travailleurs d’expérience.

Pour faciliter la contribution des travailleurs venus d’ailleurs :

Travailler avec les municipalités et les MRC pour établir un portrait local des besoins de main-d’œuvre et favoriser l’intégration et la rétention des immigrants dans les régions;

Investir 10 M$ par année de plus pour la francisation en entreprise.

« En quatre ans, nous sommes passés du chômage à la pénurie de main-d'oeuvre. Contrairement à d’autres, nous reconnaissons cette réalité et voulons nous outiller pour y répondre. Dans un second mandat, mon gouvernement intensifiera l’appui aux entreprises, aux travailleurs et aux régions afin de faire face à ce nouveau défi. »



Philippe Couillard, premier ministre et chef du Parti libéral du Québec