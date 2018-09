« Québec solidaire est le seul bouclier pour protéger le Québec et l’environnement »

À quelques jours du scrutin du 1er octobre, la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a invité la population québécoise à faire de la lutte aux changements climatiques la question de l’urne, et a tenu à mettre en garde les Québécoises et les Québécois contre les risques d’élire la CAQ, qui ne propose aucune mesure pour lutter sérieusement contre les changements climatiques.

« À Québec solidaire, nous pensons sincèrement que la lutte aux changements climatiques doit être la question de l’urne. C’est l’enjeu qui devrait faire en sorte que les Québécois mettent leur X à un endroit plus qu’à un autre. Je veux donc mettre la population en garde contre la CAQ qui ne prévoit absolument aucun plan sérieux de lutte contre les changements climatiques, ni dans sa plateforme, ni dans son cadre financier », a déclaré Manon Massé.

« Nous sommes à un moment critique de notre histoire. Les politiciens ne peuvent plus faire de gestes qui vont aggraver encore plus le réchauffement climatique. Ne pas reconnaître ça, c’est mettre les prochaines générations dans une très mauvaise posture. François Legault va amplifier encore plus la dette environnementale. C’est dangereux et ce n’est pas acceptable. Le 1er octobre, je vous invite à aller voter pour le seul parti qui a le courage de jouer le rôle de bouclier pour protéger le Québec et l’environnement : Québec solidaire », a ajouté Manon Massé.

Cet appel de la porte-parole solidaire survenait au moment même où un environnementaliste de renom, David suzuki, a officiellement appuyé le projet de Québec solidaire. M. Suzuki a en effet livré un message dans lequel il jugeait que « les problèmes de l’effondrement écologique, de la justice sociale, de l’équité entre les générations et des droits des peuples autochtones devraient constituer le fondement de la stratégie et des politiques du gouvernement, [et que] Québec solidaire est un parti fondé sur ces valeurs ».

« M. Suzuki, comme bien d’autres figures de proue de la lutte aux changements climatiques, a bien compris quels sont les réels enjeux de la présente campagne. Je le réitère : la question de l’urne doit être l’environnement. Je m’adresse solennellement à la population : s’il vous plaît, allez voter, et montrez à nos élus que vous aussi, vous croyez que les changements climatiques doivent être notre priorité », a conclu Madame Massé.