L’implication de Jacques Rémy soulignée à l’Assemblée nationale

Le député de Borduas et ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Simon Jolin-Barrette, a souligné mardi, à l’Assemblée nationale, la carrière et l’implication de monsieur Jacques Rémy, directeur général de la Caisse Desjardins Beloeil—Mont-Saint-Hilaire pendant 20 ans.

À l’Assemblée nationale, lors de la période des déclarations de député du mardi 4 décembre, Simon Jolin-Barrette a rendu hommage à monsieur Jacques Rémy, soulignant non seulement sa récente retraite après 20 ans à la tête de la Caisse Desjardins Beloeil—Mont-Saint-Hilaire, mais aussi son engagement auprès de la communauté. « Jacques Rémy a su incarner des valeurs comme la coopération et l’implication en prenant part personnellement à une foule de projets porteurs pour la Vallée-du-Richelieu », a déclaré le député de Borduas et ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Il a également rappelé que monsieur Rémy s’est récemment vu décerner le prix du Mérite Exceptionnel lors du Gala Excellence Agricole Montérégie Est, l’agriculture étant « un autre domaine pour lequel ce natif de Saint-Marc-sur-Richelieu a su démontrer son soutien ».

Monsieur Rémy s’était d’ailleurs déplacé à l’Assemblée nationale avec sa famille pour l’occasion. Avant de le remercier directement pour son legs à la communauté de la Vallée-du-Richelieu, monsieur Jolin-Barrette lui a en outre rappelé que c’était la tête bien haute qu’il pouvait désormais s’accorder plus de temps pour être auprès des siens.

Il est possible de visualiser le segment en cliquant sur le lien suivant : https://youtu.be/lsJ1P-1TGAs