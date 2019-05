Christine Normandin sera candidate dans Saint-Jean aux élections d’octobre prochain

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, était aux côtés de Christine Normandin pour confirmer qu’elle a été choisie comme candidate du parti dans Saint-Jean-sur-Richelieu aux élections d’octobre prochain devant des militantes et militants réunis à l’Auberge Le National.

« Christine Normandin fait partie de notre plan pour convaincre la Montérégie de revenir au Bloc. C’est une jeune avocate engagée qui a un rare sens du service public. Elle est d’ailleurs la bénévole de l’année 2018 du Jeune Barreau de Montréal pour les heures qu’elle consacre à aider les citoyennes et citoyens à se préparer pour leurs audiences devant les tribunaux. La population de Saint-Jean mérite d’être mieux servie à Ottawa avec Christine Normandin comme députée pour défendre sans compromis et sans relâche ses intérêts », a déclaré M. Blanchet.

Formée en droit et en sciences biomédicales, Christine Normandin travaille au cabinet Heyeur Jessop en droit de la famille international, œuvrant principalement dans le domaine des enlèvements d’enfants. En plus d’être bénévole au Jeune Barreau de Montréal, Mme Normandin s’implique dans le conseil d’administration de l’école secondaire Marcellin-Champagnat à Saint-Jean-sur-Richelieu, dont elle est originaire. Elle milite dans le mouvement souverainiste depuis plus de dix ans et est actuellement présidente de la Commission politique du Bloc Québécois.