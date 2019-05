Aide financière aux médias: mise en place d'un comité d'experts indépendants confirmé

Le gouvernement du Canada est conscient que pour qu’une démocratie fonctionne bien, il est essentiel d’avoir des médias d’information solides et indépendants. Nous savons aussi que les Canadiens consomment maintenant l’information autrement.

L’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme a confirmé le 27 mai la mise en place d’un groupe indépendant d’experts ayant pour mission de formuler des recommandations sur les critères d’admissibilité des mesures fiscales annoncées dans le budget de 2019 pour venir en aide aux organismes journalistiques canadiens qui produisent du contenu original.

Dans l’énoncé économique de l’automne 2018 et le budget de 2019, le gouvernement du Canada a proposé des initiatives visant à appuyer le journalisme canadien, soit deux crédits d’impôt et une mesure fiscale pour encourager les dons de bienfaisance aux organismes journalistiques admissibles.

Le ministre Rodriguez demandera au groupe indépendant d’experts de formuler des recommandations quant aux critères d’admissibilité de ces mesures fiscales, afin de veiller à ce qu'elles soient efficaces, transparentes et équitables.

Le ministre Rodriguez a aussi annoncé qu’il avait invité huit associations du secteur canadien du journalisme à soumettre le nom d’une personne pour participer aux travaux du groupe indépendant d’experts.

Les huit associations en question sont : Médias d’info Canada, l’Association de la presse francophone, Quebec Community Newspaper Association, National Ethnic Press and Media Council of Canada, l’Association des journalistes du Canada, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Unifor et la Fédération nationale des communications.

Ces associations ont été choisies puisqu’elles représentent la majorité des éditeurs de la presse écrite et des journalistes au Canada. Le groupe indépendant d'experts pourra prendre en compte les avis de tiers, y compris ceux d'intervenants de l'industrie. Le ministre Rodriguez s’assure ainsi de recevoir des conseils indépendants d’une grande diversité.

Le mandat du groupe indépendant d’experts prendra effet au moment de la nomination des membres qui est prévue à la mi-juin, et se poursuivra jusqu’à ce que le groupe soumette ses recommandations au ministre, plus tard en juillet.

Appuyer le journalisme local dans les communautés mal desservies

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un nouvel investissement de 50 millions de dollars sur 5 cinq ans à l’appui du journalisme local professionnel. L’objectif de cet investissement est de permettre aux Canadiens vivant dans des communautés mal desservies de continuer à avoir accès à une couverture médiatique des sujets d’intérêt public qui les touchent.

Le ministre Rodriguez a ainsi mandaté sept organisations non gouvernementales indépendantes, représentant différents segments de l’industrie médiatique, pour administrer l’ensemble des fonds.

Les médias qui recevront des fonds de l’Initiative de journalisme local pourront, entre autres, engager des journalistes afin d’augmenter la couverture des nouvelles locales d’intérêt dans les communautés mal desservies.

Pour une liste complète des organisations choisies pour administrer les fonds de l'Initiative, cliquez ici. Toutes les demandes de renseignements relatives au financement de l’Initiative de journalisme local doivent être adressées aux organisations elles-mêmes.