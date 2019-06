3.75 millions de dollars pour favoriser la participation des jeunes dans le secteur agricole

Afin de favoriser la participation des jeunes dans le secteur agricole, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau a annoncé un nouvel investissement qui pourrait atteindre 3,75 millions de dollars. Le Programme d'emploi et de compétences des jeunes fournira des fonds aux employeurs du secteur agricole pour embaucher de jeunes Canadiens âgés de 15 à 30 ans.

L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un engagement pris dans le budget de 2019 en faveur d'une stratégie modernisée d'emploi et d'acquisition de compétences pour les jeunes, visant à offrir un meilleur soutien aux jeunes Canadiens.

Dans le cadre de cette stratégie, le Programme d'emploi et de compétences des jeunes d'Agriculture et Agroalimentaire Canada vise à créer des possibilités pour les jeunes Canadiens, en particulier ceux qui se heurtent à des obstacles pour entrer sur le marché du travail ou y demeurer, à explorer des possibilités d'emploi dans le secteur agricole et agroalimentaire, et à aider les jeunes à mieux se préparer pour le marché du travail.

« L'industrie agricole est forte et en croissance, elle crée un emploi sur huit, ce qui fait d'elle le premier employeur du pays. Le programme permettra à un plus grand nombre de jeunes canadiens d'explorer le potentiel illimité de cette industrie, tout en aidant les producteurs et les transformateurs agricoles à combler leurs besoins en main-d'œuvre », souligne la ministre.

Le nouveau programme fournira 50 % des fonds, jusqu'à concurrence de 14 000 $, pour couvrir les coûts associés à l'embauche des jeunes. Pour les organismes sans but lucratif et les demandeurs qui embauchent de jeunes autochtones ou des jeunes confrontés à des obstacles, le programme fournira 80 % des coûts admissibles totaux, jusqu'à concurrence de 14 000 $.

Grâce au Programme d'emploi et de compétences pour les jeunes, Agriculture et Agroalimentaire Canada espère créer plus de 200 emplois dans le secteur agricole au Canada. Les demandes sont acceptées (lien vers la page du programme) sur une base continue à compter du 3 juin 2019 jusqu'à ce que les fonds soient entièrement engagés. Les projets doivent être terminés d'ici le 31 mars 2020.

L'industrie agricole et agroalimentaire dans Vaudreuil-Soulanges représentait en 2010 125 M$ en 2010 milliards de dollars du produit intérieur brut (PIB) du pays et un montant record de 66 milliards de dollars en exportations.