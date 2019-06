Le gouvernement du Québec octroie plus de 3 M$ à la ville de Richelieu

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et député de Chambly, M. Jean-François Roberge, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est heureux d'annoncer une aide financière de 3 014 115 $ pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers à Richelieu.

Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). La Ville complétera le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 4,6 M$.

« Je me réjouis de cet investissement qui permettra d'assurer la pérennité des services municipaux à Richelieu. Les employés de la Ville en tireront d'importants bénéfices, eux qui disposeront d'un milieu de travail sécuritaire, moderne et performant. Cette annonce confirme l'engagement clair de notre gouvernement à soutenir la réalisation de projets porteurs pour les collectivités », soulignait Jean‑François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et député de Chambly.

La nouvelle caserne de deux étages disposera de plus d'espace et de commodités. Elle comportera entre autres des bureaux, une salle polyvalente, un dortoir et une salle pour les habits de combat.

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens. En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 4 637 100 $.

« Nous accueillons cette annonce avec grand plaisir. La participation du gouvernement du Québec rendra possible l'aboutissement d'un projet nécessaire à notre Service de protection contre les incendies. Le nouvel édifice nous permettra notamment d'ajouter l'espace requis pour l'ensemble des véhicules de combat. Nous demeurerons ainsi conformes aux normes en matière de sécurité civile et incendie et nous ajouterons tout le matériel nécessaire pour disposer d'un véritable centre de coordination des mesures d'urgence », conclut Jacques Ladouceur, maire de Richelieu.