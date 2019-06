Yves-François Blanchet aidera les déménageurs dans Beloeil—Chambly

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois et candidat du parti dans Beloeil—Chambly, fera une tournée de la circonscription lundi prochain afin d’apporter son soutien aux nombreuses familles qui déménagent en ce 1 er juillet.

« C’est connu : déménager est l’une des principales sources de stress pour les familles et la chaleur ne facilitera pas la tâche cette année. C’est pourquoi mes bénévoles et moi ferons une tournée du coin pour offrir aux gens de l’eau glacée et un petit coup de main à ceux qui manquent de bras. Bon déménagement à tous ceux et celles qui font le choix de s’établir ici, dans Beloeil—Chambly, et au plaisir de vous rencontrer sur le terrain », a déclaré M. Blanchet.

Le chef du Bloc Québécois et ses bénévoles seront de passage à Mont-Saint-Hilaire, Beloeil, Chambly et Richelieu lundi après-midi entre 13 h et 15 h dans le cadre du 1 er juillet, fameux jour du déménagement au Québec. Pour de plus amples détails ou signaler un besoin d’aide, les citoyennes et citoyens de ces municipalités peuvent communiquer avec Christian Picard, directeur d’organisation de M. Blanchet, au cpicard@bloc.org .