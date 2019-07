Dévoilement du comité de pilotage de la future politique de l’arbre de Richelieu

Le 27 juin dernier, les conseillers municipaux de la Ville de Richelieu ont reçu les membres de la communauté afin de dévoiler le tout nouveau comité de pilotage de la future politique de l’arbre de Richelieu.

Cette politique, qui sera mise en place à partir de 2020, a pour principal objectif de donner les outils aux employés municipaux et aux citoyens pour développer le couvert végétal de notre municipalité.

Un milieu de vie à l’image des familles

De nos jours, les jeunes familles sont de plus en plus conscientes de l’importance de léguer un environnement sain à leurs enfants et aux générations futures. C’est dans cette optique que le conseil municipal de Richelieu a confié le mandat à la conseillère Jo-Ann Quérel de lancer une démarche de politique de l’arbre.

Pour Madame Quérel, il allait de soi que la Ville de Richelieu se dote d’un tel document stratégique. « J’ai toujours voulu que la Ville de Richelieu soit une ville exemplaire pour l’environnement. En effet, dès mon premier mandat, j’ai travaillé pour une ville en santé », a-t-elle mentionné.

Un comité citoyen appuyé d’experts

Plusieurs des membres du comité qui a été dévoilé aujourd’hui proviennent de la communauté de Richelieu. Il s’agit de Francis Vigeant, Gilles Marsolais, Claude Gauthier, Michel Lacas. Ils seront appuyés dans leur démarche par trois experts en horticulture, arboriculture et biologie, soit Jean-Pierre Audet, Marilou Goyer et Karine Gosselin.

Le maire de Richelieu, Jacques Ladouceur, n’est pas étonné de la réponse positive de ceux qui ont été approchés. « L’environnement est vraiment une préoccupation grandissante au sein de notre population. Par des actions comme cette politique, ou le retrait des bouteilles de plastique de nos événements, nous démontrons une fois de plus que nous sommes à l’écoute des citoyens. »