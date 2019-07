Denis Trudel souhaite bon atterrissage à Hébert

En marge de l’annonce de la candidature de l’ex-député péquiste Réjean Hébert, Denis Trudel, candidat du Bloc Québécois dans Longueuil-Saint-Hubert, se dit prêt à affronter n’importe quel candidat libéral et est confiant de l’emporter quel que soit le résultat de la course à l’investiture qui se dessine entre M. Hébert et son rival, Éric Beaulieu.

« En 2015, les gens ont essentiellement voté pour le PLC afin de sortir le gouvernement Harper. Ma circonscription n’a pas de véritable fond libéral - un peu à l’image de M. Hébert : traditionnellement, c’est un bastion indépendantiste, et je suis convaincu que les projections actuelles pour le PLC sont artificiellement gonflées », croit M. Trudel, qui selon les plus récents sondages est le principal adversaire à battre pour les libéraux.

C’est pourquoi Denis Trudel comprend mal la décision de Réjean Hébert de se porter candidat dans Longueuil-Saint-Hubert pour le PLC, après avoir dû renoncer à le faire en Estrie, mais lui souhaite la bienvenue.

« Ce que j’en comprends est que M. Hébert veut surtout une limousine de ministre pour réaliser un projet en santé, et il pense que les gens de Longueuil-Saint-Hubert vont lui donner sa limousine. Ça m’inquiète, parce que sa motivation première devrait être de représenter et servir les gens d’ici, et je ne le sens pas », explique M. Trudel.

« Comme il n’est pas du coin, j’invite M. Hébert à prendre un café s’il veut en apprendre davantage sur ma circonscription et ses enjeux. Et s’il change encore d’idée et n’aime plus le café, ça peut aussi être une bière ! », conclut Denis Trudel.

Le candidat souhaite finalement la meilleure des chances à Messieurs Beaulieu et Hébert en vue de la course à l’investiture qu’ils s’apprêtent à mener.