La MRC de La Vallée-du-Richelieu dévoile sa vision 2020-2025

La MRC de La Vallée-du-Richelieu a dévoilé, le 28 juin dernier, son Plan stratégique 2020-2025. Une cinquantaine d’invités représentant les treize municipalités du territoire y étaient pour souligner ce virage majeur. La MRC prend sa place en tant qu’acteur régional pour s’assurer d’être un pôle rassembleur et un lieu d’échange où émergent des initiatives.

Cette planification est le résultat d’un travail rigoureux pour atteindre une vision stratégique du développement de notre territoire. Les orientations de ce plan touchent diverses composantes, notamment la qualité de vie, l’environnement, l’aménagement du territoire sur des bases de développement durable, l’attractivité de notre territoire, le développement économique, agricole, résidentiel et industriel.

« Les treize maires autour de la table ont adopté unanimement cette planification stratégique et son plan d’action. Nous sommes enthousiasmes que ces actions concrètes aient un impact positif sur la qualité de vie de nos citoyens, le développement de nos territoires et la collaboration et le soutien de la MRC aux municipalités » précisait la préfète de la MRC et mairesse de la ville de Beloeil, madame Diane Lavoie, lors de ce dévoilement.

Processus consultatif

Pour établir cette planification stratégique, un processus consultatif dans un esprit de concertation a été intégré au cœur de la démarche. Pour établir un diagnostic stratégique, divers intervenants du milieu et des partenaires ont participé, soit par questionnaires électroniques ou lors d’entretiens individuels. Par la suite, une journée de réflexion stratégique s’est tenue permettant de réfléchir en équipe sur l’ambition future de la MRC, ses principaux enjeux, ses orientations et ses axes d’intervention pour les cinq prochaines années. Tout a été mis en place pour s’assurer d’obtenir un résultat optimal pour se doter d’un plan stratégique mobilisant.

Plan d’action

Un plan d’action, regroupant les orientations stratégiques et les objectifs en plus d’identifier les actions, les indicateurs et l’échéancier, a également été adopté par le Conseil de la MRC. Dès cet automne, des rencontres de groupes d’intérêts communs seront tenues sur le territoire de la MRC et le plan d’action y sera présenté. Dès 2020, la MRC produira un rapport annuel qui dressera un bilan des actions réalisées et des projets de la prochaine année.

Principaux éléments du Plan stratégique 2020-2025