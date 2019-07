Québec annonce 5 M$ pour soutenir les entreprises d'économie sociale

Du 9 septembre au 1er novembre 2019, les entreprises d'économie sociale pourront soumettre leurs initiatives d'acquisition, de construction ou de rénovation de bâtiments dans le cadre du cinquième appel de projets du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC), pour lequel un montant de 5 millions de dollars a été prévu.

Les entreprises qui souhaitent soumettre un projet doivent s'assurer d'obtenir leurs codes d'accès clicSÉQUR par l'entremise du site Web d'Entreprises Québec et de consulter la page Web du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) pour être informées des procédures liées au dépôt d'une demande d'aide financière.

« Bien ancrées dans toutes les régions du Québec, les entreprises d'économie sociale ont la capacité indéniable de répondre aux besoins de leur communauté et d'assurer son bien‑être et sa vitalité. De plus, elles participent activement à la croissance de l'économie régionale, notamment en créant des emplois de qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Québec est fier de les soutenir, par le biais du PIEC, dans la réussite de leurs projets, qui contribueront assurément à renforcer l'économie plurielle dans l'ensemble des régions du Québec », soulignait Marie‑Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière‑Appalaches, du Bas‑Saint‑Laurent et de Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine.

Le PIEC s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2015‑2020 et a pour objectif de soutenir des projets d'acquisition, de construction ou de rénovation de bâtiments. Il est doté d'une enveloppe globale de 20 millions de dollars, attribuée sous forme de contributions financières non remboursables pouvant atteindre 500 000 $.

À ce jour, dans le cadre du PIEC, 85 projets ont été sélectionnés dans toutes les régions du Québec par le comité national.

Ces projets généreront des investissements totaux de près de 98 millions de dollars, dont 15,2 millions de dollars en contributions financières non remboursables du MEI, et permettront la création et la consolidation de 1 800 emplois.