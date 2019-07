Premier semestre 2019 : 52 millions $ en valeur de permis à Beloeil

La Ville de Beloeil a eu de bons investissements pour son bilan mi-année : du 1er janvier au 30 juin 2019, 46 permis de constructions neuves ont été délivrés pour une valeur totale de 42,6 millions $, alors que les certificats d’autorisation totalisent pour leur part 1,5 million $ pour cette période. Finalement, les rénovations, agrandissements et transformations comptent pour des travaux évalués à 8,2 millions $.

Pour les 6 premiers mois de l’année, la mise en chantier résidentielle tient encore le haut du pavé avec la création de 103 unités d’une valeur de 17,5 millions $, suivi du volet industriel/agricole/institutionnel avec 24 millions $ et du volet commercial avec 1,1 million $.

Résidentiel

Pour le premier semestre de l’année 2019, 43 permis ont été délivrés pour la construction résidentielle. On remarque que les projets ont une densité plus élevée que par le passé ; ainsi, 7 permis ont été émis pour des résidences unifamiliales isolées, 22 pour des résidences bifamiliales, 10 pour des maisons en rangée et finalement 4 pour du multifamilial.

En somme, l’ensemble de ces nouvelles unités de logement permettra à la Ville de Beloeil d’accueillir 103 nouvelles familles au court des prochains mois, ce qui représente environ 250 nouveaux citoyens.

Commercial et industriel

Dans le secteur commercial et industriel, trois permis ont été délivrés depuis le début de l’année :

Metalium (20 millions $)

Optima Aero (4 millions $)

Faubourg Richelieu (1,1 million $)

Pour toute question sur la construction ou la rénovation d’une propriété résidentielle, commerciale ou industrielle, contactez la Direction de l’urbanisme au 450 467-2835, poste 2894 ou par courriel à urbanisme@beloeil.ca.

Source : Ville de Beloeil