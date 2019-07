La Ville de Richelieu s’entend avec ses employés

La Ville de Richelieu est heureuse d’annoncer qu’elle a signé, le 18 juillet dernier, une nouvelle convention collective avec ses cols bleus et ses cols blancs pour une période de sept ans.

Cette signature survient après une négociation courte et efficace, lors de laquelle les deux parties ont démontré leur réel désir de conserver l’excellent climat de travail qui prévaut à la Ville de Richelieu.

La convention collective, d’une durée de sept ans, prévoit des augmentations de salaire de 2,5 % pour les 6 premières années et de 3 % pour la dernière. Outre quelques ajustements mineurs, aucun changement n’est à noter relativement à l’ancienne convention collective en ce qui concerne les éléments qualitatifs de ce nouveau contrat de travail.

Les deux parties se disent satisfaites du résultat des négociations. Pour le maire de Richelieu, monsieur Jacques Ladouceur, ce dénouement rapide était prévisible. « Le contrat signé par les deux parties témoigne du climat positif qui règne au sein de la Ville, de l’excellence du travail et du dynamisme des employés. En plus de bonifier les conditions de travail du personnel col bleu et col blanc, le nouveau contrat de travail respecte notre réalité financière et la capacité de payer des Richelois. »

Rappelons que la précédente convention collective était arrivée à échéance le 31 décembre 2018. Les ajustements salariaux seront donc rétroactifs au 1er janvier 2019.

Sur la photo, de gauche à droite : M. Loïc Thibodeau ( président du syndicat des employés de la Ville de Richelieu) , Mme Ann Tremblay (directrice générale), M. Jacques Ladouceur (maire) et Mme Karine Benoit (vice-présidente du syndicat des employés de la Ville de Richelieu).