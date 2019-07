Mobilité durable : Claude Reid consulte les Québécois

Dans le cadre du Chantier sur le financement de la mobilité de la Politique de mobilité durable - 2030, un appel de mémoire, ouvert à l'ensemble des citoyens et intervenants, est lancé afin de recueillir les propositions de tous ceux et celles souhaitant participer à la réflexion sur le financement des transports au Québec.

Cette initiative s'ajoute à la tournée régionale auprès des acteurs de la mobilité durable qu'entamera en septembre M. Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports.

Ces consultations visent à identifier des pistes de solutions afin de pérenniser les sources de financement et ainsi de permettre aux acteurs de la mobilité durable d'assumer pleinement leurs responsabilités.

« Le gouvernement du Québec est fier de lancer cet important exercice de consultations qui nous permettra de recueillir les propositions de nos partenaires et des citoyens afin que l'ensemble des partenaires puissent contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de mobilité durable », soulignait le député.

De son côté, le ministre des Transports, François Bonnardel, soulignait que l'importance de la réduction des gaz à effet de serre dans l'élaboration des politiques publiques en matière de mobilité. « Les consultations nous permettront de réfléchir avec l'ensemble de nos partenaires sur les façons de pérenniser les sources de financement de chacun des acteurs de la mobilité durable et de faire du Québec un leader nord-américain en la matière. »

Plusieurs acteurs des secteurs public et privé ainsi que du milieu municipal participent aux travaux du Chantier sur le financement de la mobilité. Des chercheurs reconnus du milieu universitaire y contribuent également à titre de conseillers experts.

La Politique de mobilité durable propose une vision pour 2030 constituée d'orientations et de 10 cibles concrètes qui couvrent les 3 sphères du développement durable : une mobilité au service des citoyens, une mobilité associée à une plus faible empreinte carbone et une mobilité à l'appui d'une économie plus forte.