145 610 $ : un montant record pour la pédopsychiatrie

La Fondation Hôpital Charles-LeMoyne est fière d’annoncer que la 18e édition de son Souper dégustation homards, qui s’est tenu le 21 juin dernier au Club de golf La Vallée du Richelieu, a permis d’amasser un montant net record de 145 610 $. Cette somme sera remise aux unités de pédopsychiatrie de l’Hôpital Charles-Le Moyne.

Présenté par Desjardins, partenaire de la Fondation depuis 2008 et présidé par monsieur Lorne Bouchard, l’événement a réuni plus de 400 invités dont le ministre de la santé et député de La Pinière, Dr Gaétan Barrette.

Les convives ont pu déguster de savoureuses déclinaisons de ce plaisir estival, tout en prenant part à une bonne cause. De vibrants témoignages filmés de trois jeunes et de leurs familles ayant bénéficié de soins en pédopsychiatrie sont venus donner tout son sens à cette soirée qui, en plus d’amasser des fonds, a permis de rappeler aux jeunes patients que face à la maladie mentale, ils ne sont pas seuls.

Chaque année, les équipes médicales de l’Hôpital aident près de 1500 jeunes de 5 à 17 ans aux prises avec des problèmes de santé mentale. 150 d’entre eux nécessitent une hospitalisation dans les seules unités spécialisées de ce type en Montérégie.