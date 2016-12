Les vrais héros; les bénévoles

La rentrée scolaire est à nos portes, ce qui veut dire que les activités du Club des petits déjeuners dans les écoles du Québec reprendront sous peu pour une 22e année consécutive.

Le Club des petits déjeuners accueille, tous les matins de l’année scolaire, plus de 17 162 enfants dans 283 écoles du Québec. Plus d’une cinquantaine d’employés œuvrent dans les bureaux et l’entrepôt de distribution de Boucherville, sans compter la dizaine de coordonnatrices qui veille sur les écoles de leur territoire. Quotidiennement, les enfants inscrits au Club des petits déjeuners ne pourraient bénéficier d’un déjeuner nutritif sans le travail exceptionnel des bénévoles.

Au Québec, on compte plus de 3 410 bénévoles qui s’affairent à nourrir nos enfants dans les 283 écoles desservies par le Club des petits déjeuners tout au long de l’année scolaire. Leurs efforts permettent de servir plus de 2 831 730 déjeuners dans les diverses régions administratives du Québec. Ces bénévoles se présentent dans les différentes écoles à 6 h 30 tous les matins afin de préparer le nécessaire pour tous les jeunes qui partageront un petit déjeuner avant d'entreprendre leur journée de classe.

Les bénévoles forment le cœur des activités du Club. Ils travaillent d’arrache-pied afin de fournir un environnement sain, un petit déjeuner et un lieu de rassemblement pour tous ces enfants qui parfois ont simplement besoin d’un moment de répit. Depuis le début des activités du Club des petits déjeuners, les milliers de bénévoles qui ont offert leurs services pour les enfants sont de vrais héros. Ils ont bien souvent fait une immense différence dans la vie de milliers d’enfants à qui ils ont donné une chance égale de réussite, un petit déjeuner à la fois.

Vous pouvez donc vous aussi faire une différence en effectuant un don à la caisse lors de tout achat dans un magasin Bureau en gros près de chez vous, lors de la campagne qui se terminera le 4 septembre 2016. Pour faire un don en ligne ou pour participer au concours de la rentrée du Club des petits déjeuners en collaboration avec Bureau en gros, rendez-vous au www.clubdejeuner.org/bureauengros/.