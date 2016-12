La CSP dépose trois demandes de construction et d’agrandissement d'écoles au ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a décidé d’adresser trois demandes d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) afin de construire et d’agrandir des écoles.

Ces demandes d’ajout d’espace sont nécessaires en raison de l’importance de la croissance démographique dans plusieurs secteurs sur son territoire. Les dossiers qui seront déposés au MEES au cours des prochains jours concernent deux projets d’agrandissement, soit l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecoeur et l’école Ludger-Duvernay à Verchères ainsi qu’une demande pour construire une nouvelle école à Mont-Saint-Hilaire.



Mont-Saint-Hilaire a besoin d’une 4e école primaire

Pour le secteur de Mont-Saint-Hilaire, rappelons que la CSP multiplie les démarches depuis 2011 pour obtenir un agrandissement ou la construction d’une 4e école primaire dans la ville. Toutefois, en l’absence d’une réponse positive du MEES lors des récentes annonces du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport à cet effet, la CSP présentera une nouvelle demande au cours des prochains jours.



La présidente de la CSP, Hélène Roberge, est confiante que les démarches entreprises avec le Ministère depuis cinq ans maintenant pour obtenir une école à Mont-Saint-Hilaire vont se conclure positivement cette année. « Nous avons mené à terme et avec succès pas moins de huit projets de construction et d’agrandissement d’écoles depuis 2010. Nous pouvons donc affirmer que nous détenons une bonne expertise en la matière et que nos demandes sont analysées avec sérieux par le MEES. Le besoin pour une nouvelle école à Mont-Saint-Hilaire est pressant et nous avons bon espoir d’en convaincre le ministre, comme nous l’avons fait pour d’autres villes par le passé ».



Le projet d’une nouvelle école à Mont-Saint-Hilaire de même que les agrandissements de deux écoles à Contrecoeur et Verchères sont essentiels pour la Commission scolaire. « Les élèves de la CSP ont grandement besoin de ces nouveaux espaces. Nous allons poursuivre nos actions auprès du gouvernement afin d’obtenir l’autorisation et le financement pour lancer ces projets puisque les dernières prévisions du MEES prévoient toujours que le nombre d’élèves continuera à augmenter au cours des prochaines années », a conclu Mme Roberge.

DEMANDES DE CONSTRUCTION et d’agrandissement D’ÉCOLES



Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, McMasterville, Beloeil Saint-Jean-Baptiste

Construction d’une nouvelle école d’une capacité de :

2 classes pour le préscolaire

12 classes pour le primaire

1 local pour le service de garde

1 gymnase à un plateau



Contrecoeur

Agrandissement de l’école des Cœurs-Vaillants pour la mener à :

3 classes pour le préscolaire

18 classes pour le primaire

2 locaux de service de garde

1 gymnase à deux plateaux



Verchères

Agrandissement de l’école Ludger-Duvernay pour la mener à :

4 classes pour le préscolaire

24 classes pour le primaire

2 locaux de service de garde

1 gymnase à deux plateaux

Pour l’année scolaire 2016-2017, la Commission scolaire des Patriotes se prépare à accueillir près de 33 000 élèves répartis dans 67 écoles et centres de formation.