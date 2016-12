Soulignez la rentrée en faisant un don de sang!

L’automne est à nos portes et les projets sont nombreux. Pourquoi ne pas mettre un don de sang à votre horaire. Il suffit d'une petite heure pour poser un grand geste de solidarité envers ceux et celles qui en ont besoin.



La firme de génie-conseil BBA inc., en collaboration avec ses partenaires, la Caisse Desjardins de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire et Telus Santé, vous convie à la collecte de sang qui se tiendra le mardi 20 septembre prochain de 14 h à 20 h. Elle aura lieu au siège social de BBA situé au 375, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à Mont-Saint-Hilaire. L’objectif de cette collecte est de 140 donneurs.

Le sang est unique et irremplaçable. Il s’agit d’une ressource pour laquelle la science moderne n’a pas encore trouvé de substitut artificiel. L’approvisionnement en sang des hôpitaux du Québec dépend de la générosité des donneurs, des gens soucieux de partager la très grande richesse qui circule dans leurs veines. Plusieurs milliers de patients, enfants et adultes ne recouvreraient pas la santé sans les dons de sang. Or, seulement 3 % de la population québécoise admissible au don de sang pose ce geste solidaire. Voici donc une occasion de faire mentir les statistiques.



Qui peut donner? Toute personne en bonne santé, âgée de plus de 18 ans, peut généralement faire un don de sang et il n’y a pas d’âge maximal pour donner du sang. Avant de se présenter à une collecte de sang, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 343-7264 et de consulter la section SANG (Est-ce que je peux donner du sang?) du site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca. Notez que vous pouvez consulter l’horaire des collectes à venir en tout temps sur notre site : http://bit.ly/1lToyV8.



À propos d’Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de fournir avec efficience des composants et substituts sanguins, des tissus humains et du sang de cordon sécuritaires, de qualité optimale et en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la population québécoise; d’offrir et développer une expertise, des services et des produits spécialisés et novateurs dans les domaines de la médecine transfusionnelle et de la greffe de tissus humains.

Héma-Québec, c’est près de 1 300 employés, plus de 300 000 présences de donneurs sur des sites de collecte de sang par année, 16 000 bénévoles et plus de 500 000 produits sanguins livrés annuellement aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.