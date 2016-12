Juritour : 2 semaines pour vous joindre aux 110 participants déjà inscrits

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 septembre pour participer à la quatrième édition du Juritour ayant lieu à Saint-Marc-sur-Richelieu. Joignez-vous aux quelque 110 cyclistes issus de la communauté juridique lors de cette randonnée cycliste et gourmande au bénéfice de Fibrose kystique Québec. Vous découvrirez ou redécouvrirez la Montérégie, ses routes et ses campagnes.



Les cyclistes ont la possibilité de rouler sur des parcours balisés et de choisir la distance qui leur convient entre 45 et 100 km. Ils prendront le départ à l’auberge Les Trois Tilleuls, propriété de M. Michel Barrette, puis sillonneront la rivière Richelieu et la campagne montérégienne, avant de se retrouver à l’auberge, pour le dîner, pour se ressourcer en fin de parcours, échanger et réseauter. Des massothérapeutes seront sur place pour des séances de massage avant le cocktail dînatoire qui sera donné sur la terrasse.



Seront présents la présidente d’honneur du Juritour, l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et avocate, ainsi que le porte-parole, Me Extra Junior Laguerre, président du Jeune Barreau de Montréal.



Nouveauté : 45 km à la cours

Pour la première fois en quatre ans, un participant du Juritour effectuera le parcours de 45 km aux pas de course. Me Anthony Battah, qui a développé un intérêt pour les défis sportifs caritatifs, s’est à nouveau imposé un défi de taille : « Il est important de pousser ses limites. On réalise alors à quel point on est capable d’accomplir de grandes choses ! J’encourage fortement mes collègues de la communauté juridique à venir se surpasser au Juritour. Faites-le tout d’abord pour les personnes atteintes de fibrose kystique et leurs proches, mais faites-le également pour vous. L’exercice physique procure tellement de bienfaits tant sur les plans physique que psychologique », mentionne M. Battah qui a participé à vélo au Juritour il y a deux ans.





Une initiative de Me Provencher

L’instigateur de cette activité-bénéfice, Me Claude Provencher, est lui-même père d’une jeune femme atteinte de fibrose kystique. Il a créé ce défi sportif pour réunir la communauté juridique autour d’une même cause. Quoi de mieux qu’une activité qui demande du souffle pour rendre hommage à ceux pour qui le simple geste de respirer représente un défi chaque jour de leur vie ? À ce jour, le Juritour a permis d’amasser plus de 75 000 $.

Fibrose kystique Québec remercie belairdirect, commanditaire principal de l’événement, ainsi que les nombreux commanditaires qui font de cet événement un succès.

À propos de Fibrose kystique Québec

Depuis 35 ans, Fibrose kystique Québec a pour mission d’aider les personnes atteintes de fibrose kystique en recueillant les fonds requis pour financer les travaux de recherche, soutenir les soins de santé de haute qualité et sensibiliser le public à la maladie.

La fibrose kystique touche les poumons et l’appareil digestif. Au Québec, une personne sur 20 est porteuse du gène responsable de la maladie, la plupart du temps sans le savoir. La fibrose kystique est maintenant considérée comme une maladie chronique : 60 % des personnes fibro-kystiques sont adultes et bien que l’âge médian soit dépassé les 50 ans, 50 % d’entre eux n’atteignent pas l’âge de 35 ans.