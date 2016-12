Le Juritour remet près de 120 000 $ pour la fibrose kystique

Environ 125 cyclistes et un marathonien issus de la communauté juridique (avocats, juges, notaires, huissiers, juristes, greffiers et parajuristes) ont participé dimanche à la quatrième édition du Juritour au bénéfice de Fibrose kystique Québec.



Pour une quatrième année consécutive, le rendez-vous automnal attendu chaque année avec impatience par une centaine de professionnels juridiques a permis aux participants d’en connaître un peu plus sur la fibrose kystique (FK).



« La réponse des participants à cette invitation traditionnelle de Me Claude Provencher est encore une fois extrêmement positive. Mes félicitations aux membres du comité organisateur et aux bénévoles pour la collecte de près de 120 000 $ », a déclaré l’Honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et présidente d’honneur. « Une autre édition réussie ! », a continué l’Honorable Mélanie Joly, dont le cousin est atteint de la maladie.



Cette année encore, l’activité permettait de découvrir à vélo la beauté du paysage de la Montérégie sur des parcours de 45 et 100 km. Me Anthony Battah a effectué un total de 45 km à la course, une nouveauté cette année.



Plusieurs partenaires ont apporté leur soutien à cette journée, dont belairdirect, BDO, la Chambre des notaires du Québec, l’Association d’assurances du Barreau canadien, McCarthy Tétrault LLP, la Financière Sun Life, Sarrazin Plourde, Barrette & Associés, la maison Wilson & Lafleur, l’Oréal Paris, l’Association canadienne des parajurites, Lafortune Légal, Irving Mitchell Kalichman (IMK), Handfield & Associés, SOQUIJ Intelligence juridique, Lamarre-Linteau & Montcalm et Legal Suite.



À propos de Fibrose kystique Québec

Depuis 35 ans, Fibrose kystique Québec a pour mission d’aider les personnes atteintes de fibrose kystique en recueillant les fonds requis pour financer les travaux de recherche, soutenir les soins de santé de haute qualité et sensibiliser le public à la maladie.



La fibrose kystique touche les poumons et l’appareil digestif. Au Québec, une personne sur 20 est porteuse du gène responsable de la maladie, la plupart du temps sans le savoir. La fibrose kystique est maintenant considérée comme une maladie chronique : 60 % des personnes fibro-kystiques sont adultes et bien que l’âge médian soit dépassé les 50 ans, 50 % d’entre eux n’atteignent pas l’âge de 35 ans.