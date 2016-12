Nouveauté dans nos parcs : balançoires de type parent-enfant

Soucieuse d'offrir des espaces sécuritaires et attrayants à la population et, plus particulièrement, aux nombreuses jeunes familles mcmastervilloises, la municipalité a récemment fait l'acquisition de modules de balançoires de type parents/enfants pour les intégrer dans trois parcs municipaux.

« Nous [le Conseil municipal] croyons que ces nouveaux modules de balançoires favoriseront l'interaction entre les parents et leurs jeunes enfants. Les parcs sont des endroits par excellence pour jouer avec les enfants » mentionne M. Gilles Plante, maire de la municipalité de McMasterville.

Nous vous invitons à essayer ces nouveaux modules de balançoires aux parcs Ensoleillé, des Élus et des Érables.