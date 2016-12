FÊTE DES ARTS - 20e édition: Là où l’harmonie et la beauté se côtoient !

Prenez part à ce grand rassemblement qui se tient à Saint-Basile-le-Grand sous la présidence d’honneur de Me Michel Cantin, avocat chez Bélanger Sauvé. La programmation promet une multitude d'activités colorées où la créativité et le talent de plus de 40 artistes en art visuel sauront à coup sûr, émerveiller petits et grands. Au cœur de la fête, création sur bustes de papier, ateliers de création pour les enfants, 5 à 7 Impro en couleurs, créations en direct, initiation au dessin, créations spontanées du public, et plus encore enflammeront la fin de semaine pour le bonheur des artistes et le plaisir des visiteurs.



Dans l'esprit de la découverte de l'art, cette grande manifestation culturelle sera l'occasion par excellence de faire des rencontres de grande qualité, dont celle de notre artiste invité Réal Calder qui participe depuis plus de 30 ans, à des expositions au Québec et à travers le monde. Dans sa démarche, il explore la représentation du paysage en peinture. Ses tableaux, par leur matérialité et par leur facture, portent les traces de l’oscillation entre l’inquiétude et l’émerveillement suscités par l’appartenance à la Nature. Ce dernier mettra en lumière, au cours d'une conférence, son cheminement artistique ainsi que la relation des arts visuels au réel.



De plus, en votant pour leur œuvre préférée parmi la collection présentée, les visiteurs participeront automatiquement à un tirage et auront ainsi la chance de remporter un prix. La Municipalité remettra ensuite aux artistes ayant obtenu le plus de votes, des prix « Coup de cœur du public » et, en conformité avec sa politique d’acquisition d’œuvres d’art enrichira sa collection. Finalement, des bourses offertes par la Ville seront remises aux auteurs des œuvres primées par un jury composé de professionnels du domaine des arts.



Soyez de la partie et profitez pleinement de cet événement le vendredi 11 novembre de 19 h 30 (sur invitation seulement), le samedi 12 novembre de 10 h à 19 h et le dimanche 13 novembre de 11 h à 17 h au centre civique Bernard-Gagnon  6, rue Bella-Vista. La programmation complète peut être consultée sur le site Web de la Ville : www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca. L’entrée est gratuite.