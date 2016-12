Plus d’arbres à Mont-Saint-Hilaire grâce à la participation de bénévoles

Le 15 octobre dernier, plus d’une trentaine de bénévoles ont pris la pelle pour planter des arbres au parc de la Gare.

Alors que le développement urbain s’intensifie, le Centre de la Nature et la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’activent à protéger, restaurer et mettre en valeur les milieux naturels afin de maintenir la qualité du milieu de vie des citoyens. Depuis deux ans, plus de 2 600 arbres ont été plantés dans les parcs de Mont-Saint-Hilaire afin de contrer les ilots de chaleur et de remplacer les arbres infestés par l’agrile du frêne.

Le samedi 15 octobre dernier, plus d’une trentaine de bénévoles ont bravé le froid, enfilé leurs gants et sortis leurs pelles pour participer à la plantation de centaines d’arbres au parc de la Gare. Cette activité concrète aura des répercussions positives à Mont-Saint-Hilaire, mais aussi à plus grande échelle, car elle s’inscrit dans un grand projet sur le territoire du grand Montréal dont l’objectif est de planter 375 000 arbres pour célébrer, en 2017, les 375 ans de Montréal.

Le Centre de la Nature souhaite remercier la trentaine de bénévoles qui ont participé et les partenaires qui ont soutenu l’activité. Cette plantation d’arbres a également été rendue possible grâce à l’initiative du programme 375 000 arbres.