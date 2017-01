Immersion sociale au cœur du Guatemala

Voir la galerie de photos

Un stage d’immersion sociale, au cœur de la vie du peuple guatémaltèque, une expérience souvent bouleversante, mais combien enrichissante : telle est la proposition de SMAC aux gens de la Montérégie n’ayant pas froid aux yeux et souhaitant voyager autrement.

Le 12 février prochain, Solidarité Montérégie Amérique Centrale (SMAC), une organisation non gouvernementale établie en Montérégie depuis 18 ans, tiendra une séance d’information pour son 9e stage d’initiation à la solidarité internationale, au Centre communautaire Amédée Ostiguy à Richelieu. En collaboration avec leur partenaire guatémaltèque, SMAC organise un stage d’immersion sociale hors de l’ordinaire pour l’été 2017. Plus qu’un simple voyage au cœur de ce petit pays méconnu d’Amérique centrale, ce stage de 3 semaines a pour but de faire découvrir différemment la vie au Guatemala.

Un premier volet d’immersion en milieu urbain se déroulera dans la belle ville de Quetzaltenango. Vous participerez aux activités d’une école d’espagnol réputée. Une partie de la journée est consacrée à des activités organisées vous permettant d’explorer la ville et ses environs et de vous familiariser avec l’histoire et la culture guatémaltèque. Puis, place à l’apprentissage de l’espagnol! Quel que soit votre niveau, vous aurez droit à un enseignement adapté et individualisé. De plus, durant cette première semaine, vous séjournerez en famille, question de partager la vie quotidienne des gens et entreprendre cette plongée dans cette nouvelle culture.

Le second volet vous emmènera au coeur de l'action en milieu rural, où vous partagerez la vie quotidienne d’un petit village. Vous rencontrerez différents acteurs-clé, vous participerez activement aux occupations de tous les jours et vous séjournerez dans les familles. Ce sera aussi l’occasion de mettre la main à la pâte à un petit projet répondant aux besoins de la communauté et de vous familiariser avec l’action de SMAC en milieu rural. Ce contact étroit et le partage de la réalité difficile des paysans guatémaltèques s’avèrent une expérience exigeante et fascinante à la fois, qui constitue souvent un choc culturel important, habitués que nous sommes au confort d’un pays riche comme le Québec.

« Je savais qu'il y avait énormément de différences au quotidien entre le peuple guatémaltèque et nous ici au Québec, mais de constater leur réalité, leurs difficiles conditions de vie, leur courage et leur volonté de bien vouloir améliorer celle-ci demeure une expérience incroyable et totalement enrichissante ...Pour moi , sans aucun doutes le « voyage » ou plutôt l'expérience de ma vie ! » France, stagiaire été 2016

Ça vous donne le goût d’être dépaysé et charmé tout à la fois par ce peuple courageux? Soyez les bienvenus à la séance d’information du stage de l’été 2017. Vous en apprendrez davantage sur SMAC, sa mission, ses projets et cette chance unique de rencontrer, échanger et collaborer avec les Guatémaltèques.

Séance d’information :

Quand : dimanche 12 février 2017

Heure : 14 h à 16 h

Où : Centre communautaire Amédée Ostiguy, 110-7ième Ave, J3L 3N2, Richelieu

Pour qui : tout curieux de 18 ans et plus!



Pour plus d’information :www.smacsolidarite.org www.facebook.com/smacsolidarite

Vidéo sur YouTube « Le Guatemala autrement » https://www.youtube.com/watch?v=fXq9z5kTzBc

ou « L’offre de stage au Guatemala » https://www.youtube.com/watch?v=00daoKC6Cp4



Contact :smac-monteregie@hotmail.com Denis Roy 438 885-0775 Louise Bourque 450 469-4054