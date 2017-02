Jean-François Roberge remet la médaille de l’Assemblée nationale à l’athlète grandbasilois Maxime Duguay

Jean-François Roberge a procédé le 2 février dernier à la remise de la médaille de l’Assemblée à l’athlète grandbasilois Maxime Duguay, «un modèle de persévérance et de détermination», selon le député de Chambly.



Membre de la division québécoise d’Olympiques spéciaux, Maxime a fait honneur au Québec lors des Jeux mondiaux d’été de Los Angeles en 2015, récoltant 2 médailles d’or et une médaille de bronze. Maxime avait d’ailleurs été reçu par le président de l’Assemblée nationale à Québec en novembre dernier. Un conflit d’horaire (M. Roberge était alors en commission parlementaire) avait toutefois empêché le député d’assister à la cérémonie.



Qu’à cela ne tienne : profitant de l’arrêt des travaux parlementaires, le député est allé sonner directement au domicile de Maxime, à Saint-Basile-le-Grand, pour lui remettre la médaille de l’Assemblée nationale et ainsi souligner ses performances et sa détermination. Pour le député de Chambly, «c’était essentiel de reconnaître le parcours hors norme de Maxime, qui est une source d’inspiration pour tous les jeunes du Québec. Quand on y croit et qu’on y met les efforts, tout est possible!».



La médaille de l’Assemblée nationale du Québec est décernée par un député à un citoyen de sa circonscription s’étant démarqué ou ayant contribué au rayonnement de sa région.