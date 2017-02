Salon des Familles de la Vallée-du-Richelieu – 3e édition

Visité par plus de 2000 personnes l’an dernier, le Salon des Familles de la Vallée-du-Richelieu sera de retour en 2017. Élaboré dans un esprit rassembleur et festif, l’événement présenté par le Centre périnatal Le Berceau, en collaboration avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Centre dentaire Mont-Saint-Hilaire, aura lieu à l’école secondaire Ozias-Leduc située au 525, rue Jolliet à Mont-Saint-Hilaire. Plaisir et découvertes sont au programme !



24 mars 2017 - Conférence de Martin Larocque

Cette année, le Salon des familles offre un volet destiné aux parents en accueillant le comédien et conférencier Martin Larocque. Ce dernier abordera de façon humoristique les 5 lois non écrites et non scientifiques du bonheur parental. La conférence sera présentée le vendredi 24 mars à 19h00. Les billets sont en vente au www.lepointdevente.com/billets/salondesfamilles (1 billet pour 20$, 2 billets pour 30$).



26 mars 2017 – Salon des Familles

Le Salon des Familles se donne pour mission de réunir les familles ayant des enfants âgés entre 0 et 12 ans pour leur permettre, en une journée et sous un même toit, de découvrir toutes les richesses dont regorge la région. Pour seulement 5,00$ par adulte (gratuit pour les enfants) les visiteurs auront accès à deux salles d’exposition rassemblant plus de 70 entreprises et organismes touchant la santé, l’éducation, les loisirs et la vie familiale. Le volet bazar familial, où il sera possible de trouver des articles usagés, est aussi de retour.



La région regorge également de jeunes talentueux, inspirés et inspirants. À la scène présentée par Pictom, nous accueilleront 4 jeunes participants de La Relève ainsi que 2 participants de La Voix Jr qui viendront partager leur passion. Magie, berceuses et autres animations seront présentées au cours de la journée.



Les salles d’exposition proposent également 3 zones de jeux où vous retrouverez un circuit de vélos, des mascottes, des jeux de société à essayer en famille et des jeux gonflables. Maquillage, sculptures de ballon, service de boîtes à lunch, vestiaire, coin allaitement et changement de couches seront aussi disponibles toute la journée.



La fête se clôtura avec le tirage Passez au Salon en collaboration avec La Maison Éthier lors duquel une famille remportera un tout nouveau modulaire d’une valeur de plus de 1200,00$ pour meubler son salon.

La programmation détaillée, l’horaire et la liste des exposants sont disponibles sur le site Internet de l’événement : www.salondesfamilles.ca.



Une visite au Salon des Familles ; une excellente façon de passer du bon temps en famille au profit d’un organisme communautaire de la région !





À propos du Centre périnatal Le Berceau

Le Centre périnatal Le Berceau est un lieu unique de rencontre et d'accompagnement pour les futurs et nouveaux parents. Son équipe y propose toute une gamme d’activités et de services durant la grossesse, jusqu’au premier anniversaire de l’enfant : yoga, mise en forme, ateliers de jeux, d’exercices et de massage, rencontres prénatales, relevailles, cours de portage et tout cela en compagnie de bébé ! Plusieurs activités gratuites telles que le salon d’allaitement, le salon de tricot, le club de marche, les matins et soirées conférences et le groupe de soutien à la dépression postpartum. Pour plus d’information : www.leberceau.org



À propos de Martin Laroque en conférence

Comédien et conférencier, Martin Larocque met en lumière la paternité. De 2004 à 2011, il écrit chaque mois un billet pour le Magazine Enfants Québec et il est l’auteur de deux livres (une compilation de ses billets) publiés aux Éditions de la Bagnole; Papa 24/7 et Papa pure laine. Le troisième livre ; « Papa par ci, papa par là » a paru en mai 2012. À l’automne 2011, il a reçu le prix de la personnalité public au premier gala de la paternité organisé par le Regroupement pour la valorisation de la paternité. Pour plus d’information : www.estimedesoi.ca