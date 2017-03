Lancement de la troisieme édition du Salon Week-end Santé!

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu, en collaboration avec la Cage Brasserie Sportif de Mont-Saint-Hilaire, est fière de procéder au lancement de la troisième édition du Salon week-end avec son porte-parole Yan England.

Sous la présidence du Maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau, le Salon Week-end Santé vise à stimuler et valoriser la santé, le sport et le bien-être auprès de toute la population de la Vallée-du-Richelieu. Fort du succès des années précédentes, qui ont attiré plus de 5 000 visiteurs, l’événement sera de retour pour une troisième édition les 8 et 9 avril prochains, au Complexe sportif Sportscene de Mont-Saint-Hilaire.

Seul événement du genre en Montérégie, le Salon Week-end Santé vise à valoriser l’offre de services des entreprises et commerces de la région en matière de santé. Véritable moteur du développement économique local, le Salon informe et sensibilise la population aux saines habitudes de vie à travers : Plus de 70 exposants du milieu des sports, de la santé, association sportive et organisme dans la zone Exposants ; Des conférences variées sur des sujets d’actualité et une zone action avec jeux gonflables pour le plus grand plaisir des petits.

Cette année, nous avons le privilège de recevoir des conférenciers de renoms tels que Richard Béliveau, docteur en biochimie, auteur à grands succès et conférencier chez ParlonSanté, Hugo Girard, Albert Mondor horticulteur et Luc Des Côteaux Iroman. Nous aurons également le témoignage d’un jeune adulte asperger Guillaume Bertrand. Les conférences seront entrecoupées par des séances actives tel que yoga pour aîné, yoga pour parents-enfant, cardio express et technique de course.

Visitez le site Internet www.weekendsante.com