Nouvelle programmation au Centre de femmes L’Essentielle

Une programmation avec des ateliers en série, des cafés rencontres et des comités de travail pour répondre à des besoins et des intérêts différents. Les sujets qui s’y trouvent sont très variés : sexualité et ainéEs, proches aidantes et épuisement, estime de soi, ciné causerie engagé, communication et sensibilisation, cuisine sans allergène, violence conjugale, deuils et impacts de l’austérité.

Vous trouverez la programmation complète au www.cfessentielle.org



L’Essentielle est un lieu d’appartenance géré par et pour les femmes de la Vallée du Richelieu et des environs. L’Essentielle est ouvert aux femmes quel que soit leur âge, leur état civil, leur nationalité ou leur orientation sexuelle. Nous y offrons un lieu d’appartenance, des services et un réseau d’éducation et d’action selon les besoins du milieu. Le Centre intervient sur la condition féminine dans son ensemble.

L’Essentielle est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. Il est fermé entre 12h00 et 13h15 (sauf le mercredi), de même que le lundi après-midi. Il est situé au 231, rue Brillon (près de l’école St-Mathieu, dans le Vieux Beloeil). (450) 467-3418

