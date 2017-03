La première Politique touristique de la Vallée du Richelieu dévoilée à l’approche de la belle saison!

L’équipe du Centre local de développement (CLD) de La Vallée-du-Richelieu, en collaboration avec la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-du-Richelieu, profitait de l’arrivée du printemps pour dévoiler officiellement la toute première Politique touristique de la Vallée du Richelieu. C’est le 21 mars dernier, chez Mouton Village situé à Saint-Charles-sur-Richelieu, qu’avaient lieu les festivités, révélant du même coup la toute nouvelle identité visuelle du tourisme pour la région.

Ce document de référence pour les élus, les intervenants du milieu et les citoyens témoigne de la grande importance du tourisme pour notre collectivité. « L’évolution de la fréquentation touristique des dernières années est en hausse sur notre territoire et il importe de se tourner vers l’avenir. Définir des objectifs clairs et promouvoir un développement durable étaient souhaitable pour notre région », souligne M. Gilles Plante, maire de la Municipalité de McMasterville et préfet de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu. Loin de tout bouleverser, cette politique s’appuie sur l’identité de la région et place le tourisme au cœur de nos priorités économiques, tout en respectant le cadre de vie qui y prévaut.

Selon Mme Diane Lavoie, mairesse de la Ville de Beloeil et présidente du CLD, il importe de présenter une offre complète des attraits de notre territoire : « Créative et accessible, la Vallée du Richelieu regorge de plus de 500 attraits touristiques. Il nous faut les présenter sous leur plus beau jour et faire de la région une destination incontournable pour les jeunes familles, les professionnels et les retraités. Il y a facilement de quoi s’occuper pendant plusieurs jours : agrotourisme, cyclotourisme, nautisme, plein air, culture et patrimoine ». Il va donc sans dire que tous y trouveront leur compte.

Du côté de Mme Manon Roger, directrice générale du CLD, la politique constitue le premier jalon d’une série de moyens concrets, lesquels passent notamment par la mise en place d’un plan d’actions sur cinq ans : « Notre équipe est déjà à l’œuvre depuis plusieurs mois. Nous voulons marquer le coup pour l’amorce de la belle saison! La nouvelle identité visuelle du tourisme dans la Vallée du Richelieu, dévoilée au grand public et aux intervenants touristiques, présente une région unique et authentique ». Et il y a fort à parier que ce nouveau logo saura bien nous rappeler d’où l’on vient, ajoute-t-elle : « Il nous donnera l’opportunité de jouer dans la cour des grands et de rivaliser avec des entités aussi fortes que les Cantons-de-l’Est ou les Laurentides, à plus petite échelle ».

Le mois de juin laissera place au lancement du nouveau site Internet regiongourmande.com ainsi qu’aux nouveaux outils de promotion touristique récemment mis en place par l’équipe du CLD. « Notre équipe a su faire de l’année 2016 un moment charnière nous permettant de positionner la Vallée du Richelieu comme une destination de choix auprès des résidents et des visiteurs », conclut Mme Roger.

Les prochains mois nous prouveront si le CLD de La Vallée-du-Richelieu peut affirmer avoir su, à sa manière, imprégner dans la mémoire collective des souvenirs qui ne s’achètent pas et qui ne se vivent qu’ici.