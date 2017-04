ORL, audiologiste, audioprothésiste : quelles différences ?

Un oto-rhino-laryngologiste (ORL) est un chirurgien cervico-facial spécialiste dans le traitement des maladies de la tête et du cou, spécialement de l’oreille, du nez et de la gorge. L’audiologiste est un professionnel qui prévient, évalue et traite les personnes avec des troubles de l’audition et du système vestibulaire. L’audioprothésiste agit plus précisément sur les prescriptions médicales, donc il prend connaissance des examens médicaux réalisés au préalable. Il existe des différences assez spécifiques entre ces trois métiers et le texte suivant vous donnera un peu plus de détails sur le sujet.

Qu’est-ce qu’un ORL?

L’ORL réalise de nombreuses interventions, par exemple, au niveau des sinus, de la cavité buccale, de la thyroïde et des glandes salivaires, des bronches ainsi que de l’œsophage. Il pratique aussi de la chirurgie esthétique de la tête ainsi que du cou. Ce spécialiste a été entraîné pour la chirurgie de l’oreille et il peut rétablir l’audition par la microchirurgie. L’ORL pratique également d’autres méthodes chirurgicales pour guérir ou traiter les maladies, les infections ou les malformations congénitales. Vous pouvez tout de suite consulter rapidement un oto-rhino-laryngologiste pour prévenir les complications.

Connaissez-vous les compétences de l’audiologiste?

L’audiologiste s’intéresse aux méfaits du bruit sur l’audition. Il se concentre particulièrement sur la surdité professionnelle qui survient suite à une exposition prolongée dans le milieu de travail. Il travaille aussi sur les types de surdités de plus en plus nombreuses liées aux habitudes récréatives et à l’écoute prolongée de la musique. Ce spécialiste évalue les besoins de la personne dans différentes situations afin de pouvoir fournir des services adaptés et complets. Les audiologistes favorisent généralement la capacité à communiquer, l’autonomie et l’intégration. C’est une profession à titre réservé, cependant il faut être membre de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour porter le titre et exercer les activités réservées. Il est bon à savoir que c’est l'inscription au Tableau des Membres de l'Ordre, et non le diplôme qui donne le droit d'exercer la profession.

Un audioprothésiste, ça vous dit quelque chose ?

La consultation avec un audioprothésiste commence par une série de tests, par exemple, les tests aux diapasons, d’orientation, aux bruits usuels, à la voix etc. Ils ont pour finalité l’évaluation de la perte auditive du patient, du degré de surdité et de la nature des sons à restituer. En fonction des résultats, du mode de vie du patient et de ses moyens financiers, l’audioprothésiste choisit la prothèse la plus adaptée. Il prend l’empreinte de l’oreille et fabrique des embouts à partir du moulage du conduit auditif réalisé. Ensuite, il monte, règle et, s’il le faut, répare la prothèse, car il doit assurer le suivi de l’appareillage pour contrôler la qualité de la correction du handicap auditif. Ce métier qui est aussi pédagogique exige une grande patience et une bonne capacité de communication, car il doit aussi préparer les patients à accepter psychologiquement de porter une prothèse.

Ces trois métiers se différencient de manière distincte et il est toujours conseillé de bien vous renseigner avant de consulter l’un de ces spécialistes afin de gagner du temps et pour ne pas perdre de l’argent.