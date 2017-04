Comprendre les principes de base de la tenue de livres d'une PME

La tenue de livres est une partie de la comptabilité, essentielle dans la gestion d’une entreprise, quelle que soit sa taille ou son activité. Voici donc les principes de base de la tenue de livres pour une PME.

Une obligation légale

Tout d’abord, la tenue de livres comptables est obligatoire pour toute entreprise, de la PME au plus grand groupe. Ce registre doit regrouper toutes les opérations comptables réalisées au cours de l’année. En principe, ces informations sont saisies en temps réel. Pour être complet, il doit également comprendre les écritures de fin d’exercice, les déclarations de revenus, les paies et les rapports sur les finances.

Par ailleurs, une bonne tenue de livres permet de remplir correctement les différents formulaires de l’État (Régime de pensions du Canada, Taxe sur les produits et les services, Agence du revenu du Canada, Registre des Entreprises du Québec, etc.), tout en gagnant du temps. Pour de simplicité, des experts comptables proposent même un service de tenue de livres et des services connexes, comme la préparation de la paie et des remises gouvernementales.

Un meilleur suivi financier

Grâce à une tenue de livre correcte, une PME peut rapprocher en temps réel ses écritures comptables et ses mouvements bancaires. Elle obtient ainsi une vision plus claire de ses performances et de sa trésorerie. Cela réduit également les risques d’erreurs, puisque les écritures sont saisies (et donc vérifiées) au fur et à mesure.

De plus, l’entreprise peut également comparer ses chiffres actuels avec sa situation passée, et analyser les écarts entre ses résultats effectifs et son budget prévisionnel. Cette possibilité favorise aussi une prise de décision éclairée et cohérente.

Une gestion plus précise de l’activité

En suivant ses charges avec précision, la PME peut gérer son activité avec plus de précision. Concrètement une bonne tenue de livres l’aide à identifier les éventuelles dépenses superflues et à mieux maîtriser ses coûts. Puisque le suivi se fait en temps réel, il est possible de rectifier plus rapidement des « dérapages » et de rééquilibrer certaines dépenses avant qu’elles ne pèsent trop sur la société.

Ensuite, la PME peut suivre sa facturation, ses inventaires et les créances de ses clients. Ainsi, elle s’assure que les stocks restants sont cohérents avec ce qui a été facturé, et connaît également l’encours de chaque client.

Conclusion

Au final, une bonne tenue de livres permet un meilleur suivi à tous les niveaux. La PME peut alors gérer son activité de manière plus pointue et optimiser ses finances en temps réel.