Assurance hypothécaire ou assurance vie hypothécaire : quelles différences ?

Au Canada, avoir une assurance hypothécaire lorsque vous avez une hypothèque est très important, car une assurance hypothécaire peut vous aider à protéger votre bien-être financier. Cela étant dit, il est très important de bien se renseigner avant de souscrire à un contrat ; à propos du type assurance hypothécaire qui vous intéresse. Notamment, s'informer sur les termes et conditions du contrat de cette assurance, les différents établissements bancaires et les différentes sociétés d'assurance hypothécaires. Il existe deux types d'assurances ; l'assurance hypothécaire et l'assurance vie hypothécaire. Découvrons les différences entre les deux assurances.

Assurance hypothécaire

L'assureur peut parfois servir de garant et appuyer le dossier du client, si ce dernier a contracté un prêt. Cela a pour but d'augmenter les possibilités du souscripteur de l'assurance d'obtenir son acte de propriété. Options au rabais pour l'achat d'une maison, couverture par l'assurance vie hypothécaire des descendants si le souscripteur décède. Le bénéficiaire choisi par l'assuré avant son décès recevra directement l'argent de l'assurance. Dans le cas de plusieurs héritiers, désignés par le souscripteur, ils auront droit au même montant. Le conjoint n'a pas la priorité dans ce contexte, selon la loi au Québec.

Attention : les offres d'assurance proposées en banque sont très alléchantes et faciles à souscrire. Vous n'aurez qu'à répondre à quelques questions sur votre état de santé. Ceci dit, l'enquête ne se fait qu'à postériori, et cela peut parfois poser quelques problèmes.

Assurance vie hypothécaire

L’assurance vie hypothécaire est une assurance qui solde le reste du montant de votre hypothèque si vous décédez avant d’avoir soldé la dette. Les héritiez n’auront donc aucun souci à se faire quant au remboursement de votre hypothèque, puisque l’assurance couvrira la totalité de ce qui reste à payer. Voici quelques caractéristiques de cette assurance :

Au fur et à mesure que l’hypothèque diminue, le montant de l’assurance diminue.

La prime reste inchangée.

Si l’assuré achète une propriété ou vend son bien, il devra souscrire nouveau un contrat d’assurance hypothécaire.

Quelle que soit l’assurance que vous choisissez, le plus important est de bien se protéger, mais n’oubliez pas de bien vous renseigner sur les différentes assurances avant de vous engager. Pour éviter toute surprise, il est plus prudent de regarder différentes offres via un comparateur en ligne pour voir toutes les options propres à chaque assurance. Ainsi, vous maximiserez vos chances de trouver l’assurance la plus adaptée à vos besoins.