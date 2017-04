Les dispositifs de sécurité indispensables sur un chantier de construction

Sur les chantiers de construction, il existe plusieurs dispositifs de sécurité qui sont indispensables. Les dispositifs de protection collectifs par exemple, les échafaudages sont très efficaces lorsque vous voulez travailler dans un environnement sécuritaire. Afin d’en apprendre plus sur le sujet, veuillez lire le texte suivant.

Les premiers équipements nécessaires

Si vous travaillez sur un chantier de construction, la première chose à acquérir pour la sécurité est un échafaudage de façade. Ce dernier doit être obligatoirement dès 3 mètres de hauteur de chute pour une protection optimale. Ensuite, il ne faut surtout pas oublier les filets de sécurité, les garde-corps et les plateformes élévatrices. Vous devez savoir que ces équipements ont la priorité sur ceux qui sont utilisés pour la protection individuelle, par exemple, pour la protection par encordement.

Les protections individuelles

Puis, les travailleurs doivent aussi porter des EPI (Équipement de Protection Individuelle) adaptés à chaque type de risques. Au regard des divers risques, le travailleur doit porter ce type d'équipement en adéquation avec le poste qu’il occupe. Le casque de sécurité est l’un des équipements de protection individuelle indispensable pour tout intervenant sur un chantier. En effet, il est désormais plus léger et protège mieux la nuque que les modèles précédents puisqu’il est constitué de matériaux plus résistants qui absorbent le choc. D’autres EPI indispensables sur les chantiers de construction sont les masques. Ces derniers sont conçus pour protéger les voies respiratoires des employés, car ils sont exposés à la poussière ou diverses particules nocives pour la santé font partie du quotidien.

Les autres EPI

Outre les masques et les casques, il existe d’autres types d'EPI particulièrement recommandés dans le secteur de la construction. L’emphase est mise sur les gants de travail qui permettent de réduire les frottements et les contacts, tandis que les lunettes de sécurité protègent les yeux des travailleurs contre les éventuelles projections de particules ou les rayonnements. Les protections auditives pour bien se protéger contre le bruit, afin que les nuisances sonores sur un chantier n'impactent pas l'ouïe des ouvriers. Lorsqu’un poste nécessite fréquemment une posture particulière, des accessoires comme les genouillères de protection sont d’une très grande utilité.

N’oubliez pas les chaussures !

Les chaussures sont les derniers matériels à avoir sur un chantier. Elles ont longtemps été laissées de côté par les employés en raison de leur poids. Heureusement que les chaussures ont été améliorées et ont perdu le tiers de leur poids. Certains modèles sont même tendance et se constitue de coquille de composite au lieu de l’acier. Avec de tels changements, les artisans du bâtiment peuvent aisément effectuer leur mission du quotidien sans supporter le poids d’un matériel trop lourd.

Les employeurs doivent veiller à ce que les équipements de protection nécessaires pour le travail soient utilisés par les travailleurs et maintenus en bon état. De plus, ces matériels doivent respecter les normes en vigueur. Un large catalogue d'accessoires de sécurité pour les chantiers de construction afin de vous guider dans vos choix et pour que vous puissiez trouver les types d'équipements adaptés à vos besoins et vos goûts.