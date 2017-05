Des photos remplies d'émotion illustrant la dure réalité des derniers jours

Voir la galerie de photos

Des photos émouvantes, touchantes et uniques, remplies d'émotion, illustrant la dure réalité des derniers jours vécue dans la région de Vaudreuil-Soulanges.

Des centaines de citoyens et familles touchés par cette situation exceptionnelle que sont ces inondations du printemps 2017.

Dans les yeux d'un artiste, il est souvent émouvant et touchant de voir la réalité humaine sous un autre angle. C'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons ces clichés d'une grande beauté qui ont non seulement su capter l'émotion du moment, mais aussi nous montrer la beauté de la vie, la force humaine et la solidarité de la communauté Vaudreuil-Soulangeoise démontrée au cours des derniers jours.