Plaisir garanti pour les papilles !

Afin d'encourager les restaurateurs du Vieux-Beloeil et de mettre de l’avant les attraits touristiques de la région et de la magnifique rivière Richelieu, la Chambre de commerce et d’industrie (CCIVR) a créé en 2009 la Tournée gourmande.



Cette année, la CCIVR, en collaboration avec la ville de Beloeil, a eu le plaisir de faire découvrir Les Brasseurs du Moulin, récipiendaire de la Bourse des étoiles de 2016 en débutant par une dégustation de bières artisanales. Par la suite, nos fins gourmets ont eu le plaisir de savourer les délices du Bleu Moutarde, du Jozéphil, du Mista, du Bistro Mirepoix et du Bouche-bée.



Au menu de la soirée gastronomique : canard fumé, pastilla d’agneau sur mousse de pois chiche, ceviche de saumon bio d’Irlande avec Téquila limette et herbes fraiches, sandwich déconstruit à la joue de porc confite avec son Tartare de poire et fenouil et bien d’autres découvertes culinaires. Le tout accompagné à la perfection par les propositions vinicoles de notre partenaire associé LBV international.



Le soleil étant de la partie lors de l’évènement, les participants ont eu le bonheur de profiter des magnifiques terrasses du Vieux-Beloeil. Nous invitons la population à faire de même et à découvrir cet endroit enchanteur avec ses restaurants, ses boutiques et la splendide vue sur la rivière Richelieu. Cet été, au Bureau d’attraction touristique, des employés de la CCIVR pourront vous transmettre toute l’information nécessaire pour profiter au maximum du Vieux-Beloeil et de la Vallée-du-Richelieu.