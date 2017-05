Les aliments à éviter pour prévenir les taches sur vos dents

article commandité

Avoir des dents bien blanches est non seulement un signe de bonne santé, mais c’est aussi un atout de séduction incomparable qui accompagne le plus souvent un beau sourire. Certaines personnes croient que le jaunissement ou l’apparition des taches sur leurs dents arrivent naturellement avec l’âge. Or, même des personnes jeunes peuvent subir des jaunissements prématurés.

Pour expliquer ce phénomène, les spécialistes affirment que certains aliments pris au quotidien favoriseraient davantage les taches et la détérioration de l’émail blanc qui recouvre les dents. Mais quels sont donc ces aliments à éviter pour prévenir les taches sur vos dents ?

Le thé

Contenant des tanins, lesquels sont de substances pouvant s’accrocher facilement sur l’émail, le thé est un des aliments qui favorisent l’apparition des taches sur les dents. Pourtant bénéfique à la santé du corps humain, il ne s’agit pas de l’exclure de votre alimentation, mais de le réduire ou de le prendre avec du lait pour mieux le diluer. Sinon, il est aussi conseillé de privilégier les thés de couleur claire.

Le café

Tout comme le thé, le café provoque rapidement aussi le jaunissement des dents. Sa couleur noire caractéristique en est la cause principale. Il faut savoir que l’émail est très poreux. Ce qui le rend très absorbant des couleurs de vos aliments. Pour les grands buveurs de café, procéder à un blanchiment des dents par un cabinet dentaire reste la meilleure solution pour remédier à ces jaunissements.

La sauce soja

Tout comme elle tache vos vêtements, la sauce soja peut aussi laisser de sérieux dégâts sur votre dentition. Il est préférable de l’utiliser avec modération dans vos plats. Alterner son utilisation pour relever la saveur de vos mictions serait déjà un bon début.

La sauce tomate

Cette sauce est aussi très néfaste sur la beauté de vos dents. À cause de sa forte teneur en acide, la sauce tomate favorise l’érosion de l’émail et par extension un niveau élevé de jaunissement des dents. De nombreux Chefs cuisiniers proposent déjà plusieurs astuces pour réduire l’acidité de la sauce tomate. Pour ce faire, il est conseillé de manger des épinards ou des brocolis avant de consommer de la sauce tomate sur ses spaghettis ou sur ses plats de frites.

La betterave

Sa couleur rouge intense et prédominante cause également des taches sur les dents. Pourtant, elle est aussi très bénéfique pour le corps et la circulation sanguine. Pour réduire les effets néfastes, il n’y a que le brossage systématique des dents après chaque consommation qui soit le plus efficace.