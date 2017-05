article commandité

En 2017, la fête des Pères aura lieu le dimanche 18 juin. Pour l’occasion, pourquoi ne pas faire plaisir à votre papa en l’emmenant dans des endroits sympathiques ? Pour vous aider, voici 5 idées de sorties à Montréal pour la fête des Pères !

Une sortie au restaurant

La fête des Pères est l’occasion idéale pour une sortie en famille dans un bon restaurant ! Et fort heureusement, la ville de Montréal regorge de bonnes adresses, des plus traditionnelles aux plus exotiques.

Que votre papa souhaite se régaler dans un steakhouse, déguster de délicieux sushis ou simplement partager une pizza bien garnie, emmenez-le dans un des nombreux restaurants montréalais !

Un pique-nique dans un parc

La fête des Pères ayant lieu de 18 juin, vous pourrez profiter des rayons du soleil. Alors au lieu de manger dans un restaurant, pourquoi ne pas préparer un super pique-nique en famille ?

Pour sélectionner le parc de vos rêves, vous n’avez que l’embarras du choix. Mont-Royal, Jean-Drapeau, Angrignon, René-Lévesque ou encore le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation ; parmi les 17 Grands parcs de Montréal, vous trouverez forcément votre bonheur pour un pique-nique inoubliable !

Une expérience en Tyrolienne

Votre père aime les sensations fortes ? Offrez-lui un tour en tyrolienne ! Installé au Vieux-Port de Montréal, ce circuit urbain de tyrolienne lui permettra de découvrir la ville depuis le ciel, en volant tel le super-héros qu’il est à vos yeux.

Un concert des Francofolies

Chaque année, le festival des Francofolies se déroule à Montréal. En 2017, ses dates coïncident justement avec celle de la fête des Pères. Alors le 18 juin, emmenez donc votre papa écouter un des nombreux concerts francophones (gratuits en extérieur et payants en intérieur).

Un peu de culture

Enfin, si votre père est plutôt culturel, proposez-lui une petite sortie dans un des nombreux musées, salles d’exposition, cinémas et galeries de Montréal. Quels que soient ses goûts, il trouvera chaussure à son pied !

Conclusion

Pour fêter dignement la fête des Pères et faire plaisir à tous les papas, ce ne sont pas les sorties qui manquent à Montréal !