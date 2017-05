article commandité

Rien de tel qu’une équipe bien soudée pour relever les défis professionnels au quotidien. C’est pourquoi de nombreux gestionnaires sont friands d’événements de team building. Vous aussi ? Alors, découvrez nos 5 idées d’activité de team building pour renforcer la cohésion de votre équipe !

Le team building sportif

Parfaite pour ressouder les équipes, l’activité sportive est l’occasion idéale pour réunir les employés, en intérieur ou en extérieur. Elle constitue un parallèle parfait avec les situations vécues en entreprise.

Même si l’objectif est davantage le plaisir que la victoire, les équipes qui s’affrontent dans la bonne humeur doivent se coordonner pour réussir. Par ailleurs, même avec un sport individuel, comme du VTT ou de la course à pieds, les participants réalisent rapidement qu’ils vont plus loin en s’entraidant qu’en se débrouillant tout seuls.

L’activité créative

Un team building créatif réunit l’équipe autour d’un objectif commun : la création d’une « œuvre ». L’idée est de créer quelque chose tous ensemble, idéalement une construction qu’il serait impossible d’achever tout seul. Cela peut être une grande maquette, un radeau, un puzzle géant ou un parcours de dominos.

D’un point de vue métaphorique, chaque membre amène sa pierre à l’édifice, comme dans le travail quotidien ! N’hésitez donc pas à faire appel à une agence d'organisation d'événements corporatifs uniques et créatifs.

L’engagement humanitaire

Toujours dans l’idée d’avancer vers un but commun, l’activité humanitaire est très intéressante. Le volontariat permet en effet de développer la solidarité, le partage et l’entraide, le tout au service de personnes démunies. Et si la mission humanitaire se passe à l’étranger, le team building est d’autant plus dépaysant !

Les sensations fortes

Ici, l’enjeu pour l’équipe est de se surpasser. Les activités à sensations fortes (accrobranche, parachute, deltaplane, montgolfière, quad, etc.) stimulent les émotions et créent une réelle cohésion entre les personnes qui relèvent le défi ensemble.

L’animation ludique

Il s’agit alors de jouer tous ensemble, pour apprendre à se connaître tout en passant de bons moments. Jeux de société, poker, jeu de rôles ou chasse au trésor, vous n’avez que l’embarras du choix !

Conclusion

Organiser un team building une ou deux fois par an permet donc de ressouder les liens entre les membres d’une équipe, au cours d’activités sportives, ludiques ou même caritatives. L’objectif : avancer ensemble vers un objectif commun.