Les kits de blanchiment dentaire à faire soi-même sont-ils réellement efficaces ?

Le blanchiment des dents est très populaire. Qui ne rêve pas d’avoir un sourire éclatant de blancheur ? Pour répondre à cette demande, on trouve différents kits de blanchiment des dents, à faire à domicile. Mais ces kits de blanchiment dentaire à faire soi-même sont-ils réellement efficaces ?

Les kits de blanchiment des dents

Dans les pharmacies, les grandes surfaces et sur internet, on trouve divers produits visant à blanchir les dents. Leur point commun est la présence de peroxyde, un composé chimique contenant une grande quantité d’oxygène. C’est grâce à lui que la coloration de l’émail est atténuée et que les dents deviennent plus blanches.

Les produits de blanchiment des dents existent sous divers formats : bandelettes autocollantes, liquide à appliquer au pinceau et gouttières. Même si ces kits sont pratiques et faciles à utiliser à la maison, ils présentent certains inconvénients. D’abord, les gouttières et les bandelettes ont une forme générique, qui ne s’adaptera pas parfaitement à votre dentition. Ensuite, le liquide appliqué au pinceau a tendance à couler ; il ne tiendra donc pas uniformément sur vos dents.

Ainsi, le résultat obtenu avec ces kits de blanchiment ne sera pas forcément à la hauteur de vos attentes. Pour mettre toutes les chances de votre côté, suivez scrupuleusement les instructions de la notice !

Les produits de blanchiment des dents

Contrairement aux kits de blanchiment des dents, les produits de blanchissage ne contiennent pas de peroxyde. Leurs composés actifs sont plutôt des agents de polissage et des agents chimiques qui améliorent l’apparence des dents. Moins puissants que les kits de blanchiment, les produits blanchissants ne décolorent pas l’émail et se contentent d’éliminer les taches présentes à sa surface.

Le blanchiment des dents à domicile, supervisé par un dentiste

Pour avoir des dents plus blanches, le mieux reste évidemment d’opter pour un service de blanchiment dentaire professionnel et des soins de dentisterie esthétique. Pour cela, vous pouvez prendrez rendez-vous pour un traitement dans le cabinet.

Certains dentistes fournissent également des kits de blanchiment (comprenant un gel à base de peroxyde et une gouttière sur-mesure) à utiliser soi-même, à domicile. Le traitement dure 2 à 3 semaines et la gouttière doit être portée en journée ou la nuit.

Conclusion

Parmi les kits de blanchiment des dents à domicile, le plus efficace reste celui fourni par un dentiste professionnel.