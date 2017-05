Virtualisation des postes de travail : quelles sont les grandes étapes ?

article commandité

Il y a 5 ans, seuls 10% environ des postes de travail étaient virtualisés. Après avoir séduit le monde des serveurs, la virtualisation s'est installée un peu partout dans les infrastructures informatiques. Si la virtualisation offre de nombreux avantages, comment concrètement la déployer dans l'entreprise ?

Les avantages de virtualiser les postes de travail

Les postes de travail deviennent des clients légers et permettent ainsi de réaliser de substantielles économies tout en sécurisant l'accès aux infrastructures. Parmi les nombreux avantages de la virtualisation des postes, on compte :

déploiement simplifié des logiciels et des systèmes d’exploitation

meilleure sécurité des postes de travail

possibilité de se connecter à distance sur sa machine virtuelle, même en dehors des locaux

maintenance des postes de travail simplifiée

forte réduction de consommation d'énergie (jusqu'à 80 %)

pas de coûts d'infrastructures propres

un retour sur investissement inégalé

Les étapes de la virtualisation des postes de travail

En vous adressant à un centre d’expertise et de services autorisés VMware, incluant l'implantation et le déploiement, vous pourrez confier les étapes les plus délicates à un spécialiste de la virtualisation des postes de travail. VMware demeure le leader mondial incontesté des solutions de virtualisation.

Une fois l'ensemble créé, ne restera plus que sa gestion en mains du département informatique qui se chargera de la maintenance et des mises à jour.

Il existe plusieurs approches différentes de la virtualisation des postes de travail, certaines expérimentées plus récemment. L'approche dite classique est un schéma simple constitué d'un serveur et de postes clients reliés à des machines virtuelles. Des serveurs Hyperviseurs exécutent les machines virtuelles puis des points d’accès physiques, remplaçant les PC lourds, gèrent le déport d’affichage.

Le choix d'un parc plus ou moins persistant dépendra de la volonté de proposer des terminaux génériques ou plus personnalisés, suivant la mission.

Les dernières approches

En dehors de l'approche classique (VDI), il existe encore deux autres façons de déployer efficacement des postes de travail virtuels.

Le bureau virtuel hébergé (DaaS) est une solution totalement dématérialisée qui se résume à une souscription à un abonnement payant. Solution infonuagique par excellence, elle supprime le problème de la gestion de l’infrastructure serveur.

Enfin, il existe aujourd'hui un bureau virtuel, économique, évolutif, embarqué et écologique (appelé VDe). Pensée en premier lieu pour l'utilisateur, cette solution embarque des machines virtuelles exécutées localement sur le point d’accès de l’utilisateur.

Quel que soit le choix de la solution la mieux appropriée à votre compagnie, rappelez-vous qu'un projet mal préparé peut coûter cher.