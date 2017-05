Les particularités d'une connexion internet en technologie fibre optique

article commandité

Depuis quelques années maintenant, la technologie fibre optique est sur toutes les lèvres. Elle est utilisée dans la transmission de l’information sur les réseaux informatiques. Elle est définie comme le meilleur moyen d’accéder à internet, notamment avec sa capacité de téléchargement en très haut débit. Bien que répandue et populaire actuellement, peu savent pourtant réellement de quoi il en retourne. Afin de mieux éclairer vos lanternes, ci-après quelques renseignements utiles sur la technologie fibre optique.

Fibre optique : c’est quoi exactement ?

La fibre optique est un câble contenant un fil en plastique ou en verre, lequel est capable de conduire la lumière. C’est cette dernière qui sera interprétée et exploitée à sa transmission dans le réseau. Le câble de la fibre optique peut établir des liaisons sur des milliers de kilomètres puisqu’il est insensible aux diverses perturbations électriques extérieures.

Cette technologie a été autrefois utilisée uniquement pour les liaisons interentreprises. Aujourd’hui, elle se généralise et permet à de nombreux pays de profiter d’une transmission rapide de données d’un point à un autre.

Le débit : sa grande particularité

En effet, la technologie fibre optique est directement associée à un haut débit. L’ADSL 2+ affiche une vitesse de téléchargement à 22 Mbit/s alors que la fibre optique peut atteindre les 100 Mbit/s. Voilà pourquoi, elle est largement conseillée par les réseaux des opérateurs en télécommunication du monde entier pour couvrir des réseaux à moyenne ou longue distance.

Parmi les autres avantages de la fibre optique, il y a aussi la stabilité du débit à des distances plus grandes de 10 kilomètres par exemple. Son éloignement du NRO ou Nœud de Raccordement Optique n’impacte en rien sur sa capacité à fournir ce haut débit. De l’autre côté, ce dernier reste toujours évolutif. En Corée du Sud, par exemple, il monte déjà à 1 Gbits/s. Et les spécialistes s’accordent à dire qu’il peut encore aller au-delà.

Naviguer sur internet avec du haut débit : c’est plus avantageux

Évidemment, la grande appréciation qui suit de cette technologie reste l’option de naviguer à haut débit sur internet. Retrouver des informations utiles et pratiques à n’importe quel moment, télécharger des contenus vidéo et des photos en grande quantité sans risquer d’avoir un bogue à tout moment sont les principaux atouts de l’utilisation de la fibre optique. Pour en profiter convenablement et en toute satisfaction, choisissez le forfait internet illimité en technologie Fibre ou DSL ou câble partout au Québec.