Rive Nord ou Rive Sud de Montréal : où s'installer ?

article commandité

Si nous avions les défenseurs de la Rive-Nord d'un côté et de la Rive-Sud de l'autre, nul doute que nous pourrions assister à un match de hockey passionnant ! Chacune des équipes défendra fermement les arguments pour et les arguments contre.

Les atouts de la Rive-Nord

L'étalement urbain autour de Montréal s'est fortement confirmé à la lecture des résultats du dernier recensement. La Rive-Nord en a particulièrement bénéficié et continue d'attirer soit les travailleurs de Montréal, soit les familles fuyant la grande cité.

En Lanaudière

Avec des maisons unifamiliales de tous types, des petites maisons neuves pour premiers acheteurs aux habitations haut de gamme l'offre aux environs de Terrebonne s'est par exemple considérablement étendue depuis 2001. La proximité de l'extraordinaire Rivière des Mille Îles, tout comme au nord de Laval, et la possibilité d'observer plus de 200 espèces d'oiseaux apporte un charme particulier à la région. Les amateurs de ballades nature apprécient.

Joliette ou Mirabel attirent également les citadins dans la Région Verte, certaine d'offrir un dépaysement régénérateur aux Montréalais.

Dans les Laurentides

Les stations de ski et les plus de 300 lacs de la région des Laurentides sont à eux seuls des arguments de poids pour attirer des habitants dans ce que certains appellent le « Québec vrai ». La région la plus dynamique du Canada a d'ailleurs bénéficié de l'arrivée de population la plus importante depuis 2011 selon les chiffres du recensement de 2016.

Certes plus au nord, la région des Laurentides n'en a pas moins capté un réservoir de nouveaux habitants désirant fuir la ville.

Les avantages de la Rive-Sud

Au pays des cabanes à sucre et des cidreries, le long de la rivière Richelieu venue du lac Champlain, les différents territoires de Montérégie et les alentours de Longueuil ne sont pas dénués de leur charme propre.

Le Garde-manger du Québec, comme on l'appelle, possède l'avantage de la proximité immédiate de Montréal par les ponts avec de nouveaux liens en projet ou en construction. La Montérégie offre de plus un vaste réseau de pistes cyclables, de nombreux parcs nationaux ainsi que plusieurs réserves écologiques et naturelles favorisant les activités récréatives à pratiquer durant les quatre saisons, comme le ski par exemple.

Les prévisions économiques pour les années à venir sont excellentes en Montérégie, avec des investissements en hausse et il est prévu que le taux de chômage devienne l'un des plus bas du Québec.

Alors ? Difficile de choisir ?