Séjour gastronomique à Montréal : par où commencer ?

article commandité

Montréal détient la palme nord-américaine de la ville ayant le plus de restaurants. Il ne fait donc aucun doute que c'est une ville gourmande qui attire avant tout pour sa gastronomie variée. Tous les styles y sont représentés !

Les incontournables bagels

Un séjour gastronomique à Montréal doit obligatoirement passer, sinon commencer, par la dégustation d'un bagel (à base de malt, d’œufs et de miel). Visiteur, attention ! Ici le bagel est aussi respecté et incontournable que le sandwich baguette jambon beurre en France ou le cheeseburger aux États-Unis. On ne niaise pas avec le bagel !

Les aficionados ont leur lieu préféré et rien ne les ferait changer d'opinion. De l'avis de Montréalais aguerris, on trouve les meilleurs bagels du monde à Saint-Viateur et à Fairmont dans le Mile-End. Ces deux lieux historiques fondés par Seligman et Lewkowicz sont symboliques de l'histoire du fameux bagel de Montréal importé par les juifs polonais au début du XXe siècle.

Montréal, ville de steak houses

Après les bagels ce sont sans nul doute les steak houses qui attirent le plus de clientèle à Montréal. Là aussi, le choix est vaste et chacun ses goûts ! Certains misent sur la tradition, d'autres sur le folklore et d'autres encore sur une sélection de vins particulièrement alléchante. On dénichera sans problème un steakhouse aussi bien dans le quartier historique de Plateau Mont-Royal que dans les quartiers du Grand Montréal les plus en banlieue.

Pour trouver le meilleur steak à Montréal dans l'un des meilleurs restaurants de la ville le mieux, c'est encore d'y goûter. Si vous êtes en groupe et que certains ne consomment pas de viande, aucun problème. Tous les steak houses proposent une carte de fruits de mer et autres mets non carnés.

Les restaurants apportez votre vin

Caractéristiques de Montréal où ils sont vite devenus très populaires, les restaurants apportez votre vin (AVV) s'inspirent d'autres contrées, notamment asiatiques, où la pratique d'apporter sa propre bouteille d'alcool est courante.

À l'origine, les restaurants asiatiques laissaient leur clientèle huppée apporter leur propre bouteille à cause de la médiocre qualité des productions locales ou du danger de tomber sur des alcools frelatés. Le concept s'est importé à Montréal, probablement avec la population immigrante, pour le plus grand bonheur des clients qui adorent le concept.

Appréciée pour la variété des origines de sa gastronomie – italienne, française, indienne, vietnamienne, coréenne, japonaise, afghane, berbère, libanaise, etc. - Montréal offre cette même variété avec les AVV.

Alors bon appétit !